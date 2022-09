TOP 14. Toulon va-t-il se renforcer avec cette grosse pointure en première ligne ?

Auteur d'un recrutement plutôt réussi cette saison, Toulon se penche déjà vers l'année prochaine, en se positionnant sur Ben Tameifuna.

On le sait, le poste de pilier droit est très prisé sur le marché des transferts, à cause notamment des nombreuses exigences de celui-ci. De ce fait, dès qu'un joueur arrive en fin de contrat, les plus grosses écuries n'hésitent pas à se jeter dessus pour tenter de l'attirer. On l'a vu récemment avec le cas de Thomas Laclayat, qui, après avoir été sur les tablettes de l'ASM, devrait rejoindre le Racing 92. Mais voilà, le joueur d'Oyonnax n'est pas le seul pilier droit disponible sur le marché. En effet, Ben Tameifuna, plus communément appelé "Big Ben", entre dans sa dernière année de contrat. Passé par les Chiefs et le Racing 92, le joueur de l'UBB est actuellement l'un des meilleurs du championnat à son poste. C'est donc tout naturellement que Tameifuna attire les convoitises, et notamment celles du RCT. C'est en tout cas ce que nous indique le Midi Olympique cette semaine...

TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 réalise un énorme coup en attirant l'un des plus grands espoirs du rugby françaisToujours selon le Midol, "Big Ben" et le club girondin n'auraient, pour l'heure, toujours pas discuté à propos d'une éventuelle prolongation. À 31 ans, Tameifuna serait donc une superbe recrue pour le RCT ! En effet, ses qualités en mêlée fermée, ainsi que sa puissance dans le jeu courant pourraient faire du bien à une équipe toulonnaise dans le dur depuis maintenant quelques années. Reste à voir désormais si Tameifuna accepte de rejoindre la Rade. Auquel cas, le RCT fera peut-être le choix de se séparer d'un joueur à ce poste, déjà occupé par Gigashvili, Setiano, ou encore Brookes...

