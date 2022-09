TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 réalise un énorme coup en attirant l'un des plus grands espoirs du rugby français

Selon Rugbyrama, le pilier droit d'Oyonnax Thomas Laclayat se serait engagé avec le Racing 92 à partir de 2023 et pour 3 ans.

Décidément, le Racing 92 continue de flairer les bons coups ! Après le recrutement de Cameron Woki, le club de Nanterre serait sur le point d'enregistrer une nouvelle arrivée. Et pas des moindres puisqu'il s'agit du jeune pilier droit d'Oyonnax, Thomas Laclayat. C'est en tout cas ce que nous annonce ce jeudi Rugbyrama. À 24 ans, ce dernier est l'un des plus gros espoirs du rugby français à son poste. Fabien Galthié et son staff ont même décidé de l'appeler pour participer à la tournée au Japon cet été. Véritable titulaire à Oyonnax depuis deux saisons, Laclayat s'est surtout fait connaître du grand public grâce à son essai magnifique en demi-finale de Pro D2 face à Bayonne. Une réalisation fabuleuse, qui n'avait néanmoins pas permis à son équipe de se qualifier en finale. Mais voilà, et alors que son contrat avec le club de l'Ain prend fin en juin 2023, le pilier droit aurait accepté de rejoindre le Racing 92 à l'issue de ce dernier.

VIDÉO. Pro D2. Prise d'intervalle, feinte de passe et course de 50 mètres, Thomas Laclayat a réalisé le rêve de tous les piliersMais attention, ce n'est pas tout ! Car si son arrivée du côté des Hauts-de-Seine est, de base, prévue pour la saison prochaine, Laclayat pourrait bien porter le maillot du Racing 92 très bientôt. Pour cela, les deux clubs devront se mettre d'accord concernant sa dernière année de contrat. Au début de l'été, Clermont avait par ailleurs montré un grand intérêt pour le joueur de 24 ans. Malheureusement, les discussions n'avaient pas abouti, l'ASM ne voulant pas payer les 500 000 euros demandés par Oyonnax pour libérer Laclayat. De son côté, le vice-président du club d'Oyonnax Dougal Bendjaballah avait annoncé auprès du Progrès son envie de conserver le pilier droit : "Thomas était très courtisé, mais nous avons volontairement refusé des indemnités extrêmement importantes pour garder un joueur important dans l’effectif". Très costaud en mêlée fermée, celui qui compte presque 80 matchs en Pro D2 (ainsi que 2 en Top 14) serait un vrai renfort, dans un pack francilien souvent critiqué ces derniers temps. Son gabarit trapu (1 mètre 77 pour 125 kg), ainsi que sa technique individuelle feraient d'ailleurs des ravages dans les défenses adverses. En bref, un joueur très solide, qui a de plus la particularité de ne pas se blesser souvent. C'est en tout cas ce que confiait Laclayat il y a peu, dans les colonnes de La Voix de l'Ain : "Je suis rarement blessé, donc je peux toujours prétendre à participer aux matchs (...) Certains ont peut-être plus de fragilités. J'ai de la chance, donc on va faire en sorte que ça continue". À voir désormais comment évolue ce dossier, et si le Racing 92 devra attendre un an avant de voir débarquer le joueur de l'Ain en Île-de-France...

RUGBY. Top 14. La palme du maillot le plus SURPRENANT de la saison revient au Racing 92