VIDÉO. Pro D2. Prise d'intervalle, feinte de passe et course de 50 mètres, Thomas Laclayat a réalisé le rêve de tous les piliers

En demi-finale de Pro D2, le pilier d'Oyonnax Thomas Laclayat a failli offrir la victoire à son équipe, grâce à un essai digne des plus grands 3/4.

Ce dimanche, la logique a été respectée lors des demi-finales de Pro D2, avec la qualification de Mont-de-Marsan face à Nevers, et celle de Bayonne face à Oyonnax. Deux rencontres qui ont tourné à l'avantage des locaux, mais qui auraient pu sourire aux outsiders. Et notamment à Oyonnax, qui avait pris les commandes du match en début de seconde période (12-20). Malheureusement pour les coéquipiers d'Enzo Reybier, le banc de l'Aviron Bayonnais aura fait la différence en fin de rencontre. Néanmoins, l'une des actions des week-end fut réalisée par le pilier droit d'Oyonnax, Thomas Laclayat.

VIDEO. Pro D2. A 19 ans, Justin Bouraux brille avec ses appuis de feu et Oyonnax file en demieNous sommes à la 50ème minute du match opposant Bayonne à Oyonnax. Menés 12 à 13, les locaux veulent remettre la main sur le ballon, eux qui subissent depuis une dizaine de minutes. Mais voilà, lors d'une possession des visiteurs, le centre Maqala se trompe sur sa montée défensive, et ouvre un espace. L'ouvreur d'Oyonnax Soulan sert son pilier droit Laclayat, qui perce le rideau adverse, avant d'éliminer le dernier défenseur d'une feinte de passe magique. Un essai de plus de 50 mètres, aussi atypique que magnifique, qui permis à Oyo de creuser l'écart, 12 à 20. Malheureusement pour Laclayat et ses coéquipiers, les Bayonnais remettront la marche avant après cet essai, et infligeront un cinglant 20-0 afin de filer en finale de Pro D2 (32-20).