VIDEO. Pro D2. A 19 ans, Justin Bouraux brille avec ses appuis de feu et Oyonnax file en demie

Oyonnax a battu Colomiers pour se qualifier pour les demi-finales de Pro D2 face à Bayonne. Justin Bouraux a été décisif en deuxième période.

On connaît désormais les affiches des demi-finales de Pro D2. Nevers ira défier Mont-de-Marsan (dimanche 29 mai à 15h sur Canal +) tandis qu'Oyonnax se déplacera sur la pelouse de Bayonne (dimanche 29 mai à 17h45 sur Canal +). Ce vendredi soir, les Oyomen ont résisté aux assauts de Colomiers pour s'imposer 19 à 15. Tous les points des visiteurs ont été inscrits au pied par l'arrière Thomas Girard. À la pause, rien n'était fait dans cette partie. Les deux formations étant dos à dos, neuf partout après des pénalités de l'ouvreur Jules Soulan. Et c'est un autre numéro 10 qui va faire la différence au début du second acte.

Entré à la place de Paris à l'aile, le jeune Justin Bouraux, 19 ans, a parfaitement joué le coup face à des avants en les prenant à contre-pied grâce à ses appuis. Il a déchiré le premier rideau avant de servir Millet pour le premier essai du match. Oyonnax se verra refuser un autre essai par la suite mais Colomiers n'a de son côté pas su trouver la faille dans la défense locale. Pourtant, un seul point séparait les deux formations à la 62e après un coup de pied de Girard. C'est finalement Soulan qui a eu le dernier mot à la 78e pour sceller cette victoire.