RUGBY. Top 14. La palme du maillot le plus SURPRENANT de la saison revient au Racing 92

Plutôt classique dans son approche en ce qui concerne son maillot domicile, le Racing 92 a surpris tout le monde en dévoilant sa tunique pour les matchs à l'extérieur. "Le maillot extérieur incarne la modernité et l'avenir du club francilien ; sur fond bleu nuit, un nouveau coloris orange mélange subtilement les couleurs du blason des Hauts-de-Seine et celles de Nike." Voilà comme le maillot a été présenté aux abonnés. Lesquels ont cependant du mal à voir la référence au blason des Hauts-de-Seine.

je viens de recevoir un mail qui présente les nouveau maillot du R92. Pour l'extérieur voici ce qui est écrit :

(Pas de reference à la fresque de Nanterre, les couleurs ne correspondent pas au blason des hauts de Seine et Nike il me semble qu'historiquement c'est rouge et blanc) pic.twitter.com/zWZ8WGZFxX