RUGBY. Le classement des maillots du Top 14 pour la saison 2022/2023

Découvrez le classement subjectif des maillots du Top 14. Quel est le plus ''beau'' ? Les goûts et les couleurs, comme on dit. Auriez-vous établi le même classement ?

14 : Brive Un gros manque de folie malgré une touche de dorée sur les manches. 13 : Pau L'impression de voir le même maillot chaque année. 12 : Castres Une tunique qui fait plus maillot de football que de rugby. 11 : Clermont On note l'effort sur le bas du maillot avec le profil de la chaine des puys et le nom de l’ensemble des clubs régionaux d’Auvergne derrière. Mais c'est trop discret. 10 : UBB Simple et efficace avec le scapulaire presque ton sur ton. Une petite touche supplémentaire aurait sans doute fait grimper le maillot dans le classement. 9 : Racing 92 Ce qui est bien avec les maillots du Racing 92, c'est qu'on peut presque les porter dans la vie de tous les jours. On dirait un polo, mais on aimerait plus d'originalité de la part du club francilien. 8 : Montpellier Une tunique globalement assez simple dans son design global. Mais les motifs inspirés "des dallages parcourant notamment la salle des Actes de la faculté de médecine de Montpellier" lui donne un style. 7 : La Rochelle Très bel effort d'originalité qui permet au Stade Rochelais de se hisser à la 7e place. Malheureusement, la tenue home fait penser à un mélange entre de la peinture blanche et de la peinture jaune. 6 : USAP Pas le plus bling bling des maillots du Top 14, mais la représentation stylisée du Canigou lui donne un certain style qui n'est pas déplaisant à l'oeil. 5 : Bayonne Classique mais très stylé dans sa partie haute avec la croix basque et "7 courbes représentant les 7 provinces du territoire basque." On attend de voir avec les sponsors. 4 : Toulon Le Rugby Club Toulonnais a souhaité célébrer les 30 ans du titre de 1992 à travers ce maillot unique. Les sponsors gâchent un peu le tout mais c'est un maillot collector.

3 : Lyon Pour rendre hommage à Lyon, à l’histoire des Canuts, les Lyonnais porteront un maillot orné de soie. Franchement, le motif est superbe. Il aurait très bien pu être à la première place. Mais on ne sait pas encore si ce sera très visible sur le pré. Un beau maillot à collectionner en tout cas.

2 : Toulouse Un maillot en hommage au titre de 1997 de la part du Stade Toulousain avec beaucoup de style. Entre le col ouvert devant et derrière, les bandes sur une seule épaule, le côté "carbone" du noir, on valide. 1 : Paris On aime ou on n'aime pas. Mais ce qui est sûr avec le maillot du Stade Français, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. C'est la marque de fabrique du club parisien. La Tour Eiffel en pixels et les iconiques éclairs en tons de blancs, ça fonctionne.