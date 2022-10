XV de France. Et si la vraie doublure de Ntamack, c'était l'excellent Thomas Ramos (et pas Jalibert) ?

Brillant à l'ouverture avec Toulouse ces dernières semaines, pourquoi Thomas Ramos ne prétendrait pas à une place dans les 23 en novembre, à ce poste ?

Du côté des Bleus, presque tous les postes ont une hiérarchie bien établie. Au talonnage par exemple, Julien Marchand est le numéro 1, Mauvaka son suppléant et Barlot le numéro 3. Aux ailes, tous ce qui poussent derrière Gabin Villière et Damian Penaud ne sont que des options, intéressantes certes, mais des options quand même. À l'ouverture ? Romain Ntamack est clairement le titulaire du poste, tandis que Matthieu Jalibert est son remplaçant et Antoine Hastoy le premier réserviste, chez les "vrais" 10. Le problème étant qu'à ce poste justement, l'ordre n'est peut-être pas aussi établi qu'ailleurs. Du moins derrière l'ouvreur toulousain et le Bordelais. Car le passé nous a montré qu'Hastoy a beau être considéré comme le numéro 3, devant Berdeu et Carbonel, l'habituel arrière Thomas Ramos était également considéré comme une vraie option en 10.

Sur le banc lors du dernier Tournoi, c'était lui. Une place glanée suite à la blessure à la cuisse de Matthieu Jalibert. Et s'il n'entra presque jamais en jeu, il montra finalement qu'en cas de pépin de ses prédécesseurs, la première option de remplacement n'était pas Antoine Hastoy, mais bel et bien lui-même. Un garçon qui, on le rappelle, était l'ouvreur titulaire des deux dernières finales de Top 14 de Toulouse, en 2019 et 2021...

Jalibert en tribunes en novembre ?

Mais alors Ramos peut-il s'inviter à la fête des Bleus cet automne, pour la réception de l'Australie et de l'Afrique du Sud, notamment ? À l'arrière, l'on peut presque affirmer que le "non" sera de rigueur, le staff tricolore ayant clairement installé Melvyn Jaminet comme titulaire, alors que Brice Dulin et Max Spring sont les deux autres derniers joueurs à avoir porté le numéro 15 frappé du coq. À l'ouverture, c'est une autre chanson. C'est un fait, Matthieu Jalibert n'est pas dans la forme de sa vie, depuis le début de saison. Et bien que toujours capable de coups de génie comme il le fit à Bordeaux dimanche dernier, le Bordelais de 23 ans n'a pas la confiance - ni la réussite - pleinement de son côté en ce moment. Tout le contraire de Thomas Ramos, que la nouvelle concurrence de Jaminet en club semble galvaniser.

Surtout, la blessure à la cheville de Romain Ntamack l'a repositionné en 10 depuis quatre journées avec le Stade Toulousain. En Bleu, on a coutume de dire que la polyvalence n'aide pas forcément débuter les rencontres. Et s'il ne fait d'ailleurs aucun doute que NTK sera remis sur pied et en forme pour la tournée automnale, le temps de jeu et la réussite de Ramos à ce poste en ce moment pourraient néanmoins lui offrir à nouveau une place sur le banc tricolore. Là où sa capacité à couvrir les postes d'ouvreur et d'arrière permettrait à nouveau à Fabien Galthié de renconduire ce banc en 6-2 qu'il apprécie tant. Et avec lequel il a remporté le dernier Tournoi.

Vous l'aurez donc compris, tout apte qu'il est désormais, Matt Jalibert n'a aujourd'hui rien de plus légitime que Ramos à prendre une place dans le groupe, sur l'autel des performances. Au nom de la hiérarchie, c'est encore une autre histoire. Mais les 43 points inscrits par le Toulousain de 27 ans sur ses deux dernières titularisations (68 depuis le début de la saison) pourraient bien rebattre certaines cartes. À moins qu'à la surprise générale, les deux buteurs ne soient placés côte à côte sur le banc...

