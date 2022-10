TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Thomas Ramos magique : Toulouse met la fessée à Clermont

Dans un match au rythme soutenu, le Stade Toulousain s’est imposé face à l’ASM Clermont sur sa pelouse du Wallon.

Auteur de très bonne performance sur ses derniers matchs, l’ASM était attendu à Toulouse. Pourtant, le score figé dans la soirée du samedi 8 octobre 2022 indique la victoire écrasante du Stade Toulousain. Pour cause, le chrono s’est arrêté sur une réussite 46 à 10 pour les locaux. Une addition particulièrement salée, la prestation clermontoise n’ayant pas été particulièrement catastrophique. À la 50ᵉ minute, les Auvergnats restaient même au contact (20 à 10). Mais dans cette affaire, c’est bien l’incroyable réalisme toulousain qui a fait le bonheur d’Ugo Mola. TOP 14. Ramos en 10 face à Pau, une solution indémodable pour Toulouse ?



Parfois entreprenant, parfois cafouillant, mais finissant presque toujours dans l’en-but adverse, les rouge et noir ont été guidés par un Thomas Ramos des grands soirs. Auteur de 26 des 46 points de son équipe, il a fait oublier l’absence de Romain Ntamack à l’ouverture. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, il déclare ceci : “Je suis à l’aise. J’espère l’être du moment que je suis sur le terrain. On est là pour prendre du plaisir avant tout, notamment ici où l’on prend des initiatives. C’est un rugby qui me plaît et me convient. Au Stade, les postes de 10 et 15 sont similaires, on travaille les deux. C’est juste un numéro dans le dos.” Autre fait marquant, les trois arrières concurrents du Stade Toulousain ont inscrit au moins un essai. Avec un peu de réussite, Ange Capuozzo aplati un pur essai d’ailier à la 76ᵉ minute. Melvyn Jaminet, lui, arrive lancé plein fer pour l’ultime essai du match. Bien servi intérieur, il s’engouffre dans un intervalle et fait parler sa vitesse. On ne le reverra plus. Questionnée sur la capacité à user de ses 3 joueurs en simultané, l’écurie haut-garonnaise a prouvé qu’elle était capable de faire briller chacun d’eux à sa manière. VIDÉO. 91 points, 10 essais, Kolbe en feu... Ce Toulouse-Clermont fut LÉGENDAIRE