TOP 14. Ramos en 10 face à Pau, une solution indémodable pour Toulouse ?

À Pau, le Stade Toulousain arrive avec une équipe expérimentale. Ainsi, ses trois arrières phares joueront ensemble cette 3ᵉ journée de Top 14.

Au stade du Hameau ce samedi 17 septembre à 21h05, la Section Paloise accueille le Stade Toulousain et son armada internationale. Forts d'un début de saison de qualité avec une victoire face à l'USAP et une belle prestation en Auvergne, les hommes de Sébastien Piqueronies auront fort à faire pour cette affiche. Car pour la 3ᵉ journée de Top 14, les rouge et noir se déplacent avec leurs trois arrières phares alignés sur la pelouse. Ainsi, Melvyn Jaminet porte le numéro 15, Ange Capuozzo le numéro 11 alors que Thomas Ramos revêtira le rôle d'ouvreur. Un poste auquel l'ancien Catalan aurait également pu dépanner au vu de l'absence de Romain Ntamack. Cependant, l'ancien arrière de Colomiers a pris l'habitude de montrer ses qualités à ce poste durant sa carrière. On se rappelle non sans mal de ses deux finales remportées de Top 14 (2019 et 2021) où le Toulousain avait été aligné à ce poste. Deux prestations concluantes, surtout pour la seconde, qui pousse à croire que ce dernier est plus qu'une roue de secours au cœur du jeu pour Ugo Mola. RUGBY. Top 14. Privé de François Cros, Toulouse peut déjà compter sur un renfort de poids

Dans sa carrière, Thomas Ramos a commencé à 21 reprises au poste de demi d'ouverture, selon des statistiques All Rugby. En outre, l'international français a entamé 16 % de ses matchs dans ce costume. La première apparition en professionnel de Ramos avec le chiffre rond dans le dos est face à Brive en février 2018. Une tambouille qui prend très bien, car après 80 minutes, le Stade Toulousain ressort vainqueur sur le score de 45 à 28. Ugo Mola réitérera cette expérience trois semaines après face au MHR, une expérience encore concluante. L'exercice où il a le plus connu ceci était en 2018-2019. Lors de cette saison de tous les périls, où Toulouse avait battu de nombreux records, il avait postulé d'entrée à l'ouverture à 6 reprises, sans jamais perdre (5 victoires et 1 nul). Par ailleurs, il enchaînera les trois derniers matchs, dont la demie et la finale, comme titulaire à ce poste. En carrière, Thomas Ramos a perdu 5 matchs en tant qu'ouvreur (4 en Top 14 et 1 en Champions Cup). Signe du destin (?), son avant-dernier match en créateur de jeu était une défaite au Hameau. TOP 14. ‘’J’ai joué 80 minutes et je vais éteindre le feu’’, Thomas Ramos clarifie les choses

Perdant lors de ses deux dernières sorties titulaires avec le numéro 10, le joker Ramos en 10 est-il usé ? Non, si l'on en croit les statistiques. Son taux de défaites avoisine les 24 % avec Toulouse dans sa carrière (tout match confondu). Si l'on prend uniquement en compte les confrontations où il est titulaire au côté du demi de mêlée, ce chiffre est de... 24 % aussi. Conclusion, Toulouse n'est ni meilleur ni moins bon avec Ramos en maestro. La vague rouge et noir n'en a pas grand-chose à faire de savoir qui mène sa barque. Car loin d'être insubmersible, le navire d'Ugo Mola reste malgré tout toujours très solide. Il en revient donc aux Palois de voir s'ils peuvent réitérer leur performance déjà réalisée.

Section Paloise 1 Sénéca 2 Rey 3 Papidze 4 Ducat 5 Capelli 6 Gorgadze 8 Joseph 7 Hewat 9 Le Bail 10 Henry 11 Maddocks 12 Vatubua 13 Gailleton 14 Roudil 15 Laporte 16 Ruffenach 17 Calles 18 Tagitagivalu 19 Puech



20 Whitelock 21 Daubagna 22 Debaës 23 Corato

Stade Toulousain 1 Neti 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Brennan 5 Meafou 6 Placines 8 Tolofua 7 Roumat 9 Page-Relo 10 Ramos 11 Capuozzo 12 Guitoune 13 Nanai-Williams 14 Retière 15 Jaminet 16 Cramont 17 Mallez 18 Arnold 19 Elstadt



20 Jelonch 21 Dupont 22 Delibes 23 Faumuina