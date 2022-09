TOP 14. ‘’J’ai joué 80 minutes et je vais éteindre le feu’’, Thomas Ramos clarifie les choses

À l’issue du succès bonifié des Toulousains contre Toulon (28-8), Thomas Ramos est revenu sur sa situation personnelle pour tenter d’éteindre un feu qu’il avait lui-même allumé à la fin du match contre l’UBB.

“Je ne sais pas si au poste d’arrière, jouer 50 minutes c’est très intéressant”, c’est ce qu’avait déclaré Thomas Ramos au micro de France Bleu la semaine dernière suite à la victoire toulousaine en terre girondine (25-26). Une déclaration qui a fait du bruit et qui ne présageait rien de bon pour la suite et l’entente du vestiaire toulousain. Mais hier soir, alors que les Haut-Garonnais venaient de dominer les joueurs de la Rade, l’arrière international (19 sélections) est revenu sur ce début de “polémique” au micro de Canal + pour tenter d’y mettre fin : “J’ai joué 80 minutes et je vais éteindre le feu : je parlais du rythme. Ça a été mal interprété et il n’y avait pas de mauvais message. Si j’ai un problème, j’en parle à Ugo Mola et je vais le voir directement, donc non il n’y a rien”.

TOP 14. À l'arrière de Toulouse, les premiers signes d'agacement de Thomas RamosPas de problème donc pour le joueur toulousain qui a principalement évolué à l’ouverture hier soir suite à la sortie prématurée de Romain Ntamack (26e), touché à la cheville droite. Langue de bois ou pas, l’ancien pensionnaire de Colomiers aura fort à faire cette saison avec le mercato XXL réalisé par le Stade Toulousain. En effet, avec les arrivées de Melvyn Jaminet, d’Ange Capuozzo, mais aussi d’Arthur Retière pouvant évoluer au poste d’arrière, Thomas Ramos n’aura pas le droit à l’erreur et risque de devoir partager son temps de jeu. Une chose à laquelle il n’était pas forcément habitué ces dernières saisons. Depuis son retour de Colomiers en 2017, le natif de Mazamet a toujours enchaîné les matchs et comptabilise 120 matchs sous les couleurs du Stade Toulousain. Lors de la saison dernière, il a notamment été titulaire à 23 reprises sur les 28 rencontres disputées par l’arrière.

En plus de sa place de titulaire, c’est son rôle de buteur qui pourrait également être remis en question avec la venue de Melvyn Jaminet. Le jeune buteur de l’équipe de France (23 ans) a d’ailleurs déjà démontré ses qualités face aux perches, la semaine dernière, sur le pelouse de Chaban-Delmas en inscrivant une pénalité cruciale à la 67e minute. Pourtant face au RCT hier soir, c’est bien Thomas Ramos qui a endossé le rôle de buteur malgré l’entrée précoce de l’ancien catalan à la suite de la blessure de Romain Ntamack. Samedi prochain, le Stade Toulousain se déplacera à Pau (21h05), reste à savoir qui endossera le maillot floqué du quinze ? Melvyn Jaminet pour sa première titularisation de la saison ou Thomas Ramos pour enchaîner un troisième match consécutif. La saison toulousaine risque d’être longue et tout le monde devrait y trouver son compte, mais visiblement, le casse-tête ne fait que commencer pour Ugo Mola qui jouit d’un effectif aussi qualitatif que quantitatif.

