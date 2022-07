TOULOUSE. Jaminet ? Ramos ? Capuozzo ? Quelle équipe pour Toulouse en 2022/23 ?

Le Stade Toulousain a recruté des pointures XXL pour l'exercice à venir. Et des embouteillages pourraient avoir lieu à certains postes.

L'heure de la réflexion est arrivée. À quelques semaines du début du Top 14, le Stade Toulousain a repris l'entrainement avec une large partie de son effectif. Manquent à l'appel, les internationaux qui ont disputé la Tournée des Bleus au Japon, ainsi que les cadres indéboulonnables (Dupont, Ntamack, Marchand, etc). Ange Capuozzo fait ainsi ses premiers pas du côté d'Ernest Wallon. Et Dieu sait qu'il aura fort à faire dans les semaines à venir. Lorsque Thomas Ramos, et Melvyn Jaminet reviendront pour commencer leur préparation, ce sera la guerre au poste de numéro 15.

TOP 14. Pas de Dupont, Ntamack ni Jaminet pour la reprise du Stade Toulousain

On ne donnait pas cher de Thomas Ramos la saison dernière, lorsque celui-ci apprenait, comme l'ensemble des supporters toulousains, l'arrivée de l'arrière titulaire de l'équipe de France et de celui de l'Italie au Stade Toulousain. Il était même prêt à quitter le club, jusqu'à ce qu'une prolongation lui soit proposée par le président Didier Lacroix. Finalement, le Toulousain a réalisé une fin de saison incroyable, et lancé la forte concurrence qui s'annonce pour le poste d'arrière. Si Ange Capuozzo peut jouer ailier, son rendement à l'arrière est tellement dingue, que ce serait un gâchis de s'en passer. D'ailleurs, l'ancien Grenoblois n'a quasiment jamais évolué à l'aile mis à part de très rares occasions. Mais quid de Melvyn Jaminet ? L'ancien joueur de l'USAP, possède un excellent jeu au pied et une très bonne pointe de vitesse, peut-on également se passer d'un tel talent ? Peut-on se passer aussi de la vista de Thomas Ramos ? Grand débat qu'Ugo Mola aura du mal à trancher.

Pour l'aider, certainement, les impératifs de l'équipe de France et de la Coupe du Monde qui arrive, pourraient le pousser de facto à propulser Jaminet titulaire. Car il faut avant tout défendre les intérêts des Bleus pour 2023. Néanmoins, avec un calendrier chargé et une obligation de ne pas blesser ni fatiguer les cadres qui joueront le mondial, beaucoup de rotation est à prévoir, à l'image de ce qu'a fait le Castres Olympique la saison dernière. Une gestion qui lui a permis d'atteindre la finale du championnat en éliminant Toulouse à Nice en demi-finale.

TOP 14. Barlot, Botica, Nakarawa... Quel XV de départ pour Castres en 2022/2023 ?

Pour les autres postes du Stade Toulousain à pourvoir, il n'y aura finalement que très peu de surprise. Sans doute une introduction de Pierre-Louis Barassi comme titulaire au centre avec Pita Ahki, alors que Paul Graou devrait être la doublure d'Antoine Dupont. Sans conteste également quelques interrogations au niveau de la troisième ligne. Rynhardt Elstadt, auteur d'une excellente fin de saison, sera en concurrence avec Selevasio Tolofua, peut-être un poil plus en dedans comparé à ce qu'on était habitué à voir de lui. La recrue Alexandre Roumat en provenance de l'UBB, troisième ligne, pourra pareillement tirer son épingle du jeu avec Yannick Youyoutte. Le club le plus titré d'hexagone a perdu en deux saisons beaucoup de profondeur d'effectif, et devra s'appuyer sur sa jeunesse pour assurer cette longue saison. Mais l'équipe titulaire, reste effrayante malgré tout.

Toulouse 1 Baille 2 Marchand 3 Faumuina 4 Arnold 5 Meafou 6 Cros 8 Jelonch 7 Elstadt 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Mallia 15 Jaminet 16 Mauvaka 17 Neti 18 Aldegheri 19 Flament



20 Tolophua 21 Graou 22 Ramos 23 Nanai-Williams

Ils n'ont pas été cités, mais seront importants :

Attention à Nelson Epée et Dimitri Delibes cette saison ! Les deux ailiers pourraient bien exploser au plus haut niveau. Nelson Epée, international à 7 avec la France, sera souvent absent du club car retenu pour disputer le circuit mondial. Mais Delibes, lui, aura tout le loisir d'exprimer son talent à un poste où finalement, aucun titulaire ne se détache. Arthur Retière, arrivé de La Rochelle, jouera à ce poste notamment pendant la période des doublons. Lucas Tauzin, souvent blessé ces derniers temps, est un autre candidat pour jouer à l'aile. Le papa de la ligne des trois-quarts, Sofiane Guitoune, sera de même précieux pour compenser d'éventuelles blessures ou méformes.

Enfin, le jeune Joshua Brennan, 20 ans, fils de Trevor, pourrait aussi avoir sa chance en deuxième ligne. Lui et bon nombre d'espoirs auront du temps de jeu à Ernest Wallon en cette saison pré-coupe du monde.