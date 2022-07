TOP 14. Pas de Dupont, Ntamack ni Jaminet pour la reprise du Stade Toulousain

Ce lundi 25 juillet, les Toulousains faisaient leur retour à l'entraînement. Une reprise marquée par la présence de certains nouveaux, et l'absence de cadres.

C'est donc ce lundi matin que le Stade Toulousain a officiellement repris ses quartiers à Ernest-Wallon. Après plus d'un mois de vacances bien méritées, les Rouges et Noirs ont en effet retrouvé les terrains d'entraînement en ce début de semaine histoire de préparer au mieux la saison à venir. Bien sûr, qui dit retrouvailles de pré-saison dit aussi accueillir les nouveaux venus et l'on pu déjà apercevoir des garçons comme Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi ou Arthur Retière mouiller le maillot et se frotter au fameux "Bronco test", péché mignon des préparateurs physiques lors des reprises.

Côté absents, on notera que les internationaux tricolores partis au Japon bénéficient naturellement de quelques jours de repos supplémentaires, et cela concerne aussi bien Thibaut Flament, Selevasio Tolofua, Matthis Lebel ou Peato Mauvaka que Melvyn Jaminet, autre recrue phare de ce groupe. Dans le même temps, les cadres habituels que sont Dupont, Ntamack ou Ramos étaient eux aussi dispensés en ce jour de rentrée des classes. Enfin, notez que le joueur le plus rapide de l'équipe, Nelson Épée, est actuellement en pleine préparation avec l'équipe de France à 7 à San Diego, en Californie. Comme la saison passée, il devrait alterner entre Toulouse et les septistes, histoires que les deux entités puissent bénéficier de ses formidables qualités athlétiques aux moments opportuns. Et que lui continue sa progression, amorcée voilà près d'un an à vitesse grand V.