RUGBY. Jaminet, Woki, Tambwe... Le XV des recrues du Top 14 pour la saison 2022/2023

Annoncé en régression depuis l'apparition du Covid, le marché des transferts a tout de même fini par s'animer récemment, jusqu'à nous offrir de sacrées recrues.

Pour tout dire, on eut longtemps presque l'impression que ce mercato 2022/2023 ne serait pas un bon cru. Des transferts intéressants certes, mais annoncés très longtemps à l'avance, annihilant par définition tout effet de surprise. Et puis bien sûr, au-delà des alléchants transferts que représentent ceux d'Hastoy à La Rochelle, Carbonel à Montpellier, de la fusée Tambwe à l'UBB ou encore de Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo à Toulouse, le marché s'est animé dans les derniers jours précédents le 30 juin, date de fermeture de celui-ci (hors joueurs supplémentaires et jokers).

C'est ainsi que l'annonce du départ précipité de Cameron Woki pour le Racing a secoué le microcosme du rugby français, pas vraiment préparé aux normes parasismiques face à de tels évènements. Et alors que les frères Du Preez ne bougeront vraisemblablement pas de Sale finalement, on eut quand récemment de belles annonces devant, avec notamment les arrivées du semi-remorque samoan Veikoso Poloniati (2m03 pour 130kg) au Racing, ou de son homologue australien Sitaleki Timani (2m02 pour 120kg) à Toulon, bien connu dans l'Hexagone. Mais que donnerait un XV des recrues les plus alléchantes sur le papier ? C'est ici, avec la prime aux joueurs arrivant de l'étranger cet été...