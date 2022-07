TOP 14. Barlot, Botica, Nakarawa... Quel XV de départ pour Castres en 2022/2023 ?

Alors que le vice-champion de France Castres vient de boucler son effectif pour la saison à venir, à quoi pourrait ressembler son XV de départ ?

Battu en finale du Top 14 il y a quelque semaines par Montpellier, le Castres Olympique compte bien repartir de l'avant cette saison pour tenter de conquérir le bouclier de Brennus. Une affaire délicate quand on sait qu'historiquement les finalistes du championnat ont du mal à se remobiliser lors des saisons qui suivent. L'équipe entrainée par Pierre-Henry Broncan, ne comptera plus sur sa légende Rory Kockott dans l'effectif (même si ce dernier intégrera le staff), mais pourra s'appuyer sur l'arrivée de l'expérimenté Leone Nakarawa en deuxième ligne.

Le CO est un collectif qui fait beaucoup tourner dans son 15 de départ d'une rencontre à une autre. Il possède néanmoins une ossature qui se détache pour les matchs importants, et nous avons tenté de la deviner à un mois et demi de la reprise.

Castres 1 Walcker 2 Barlot 3 Hounkpatin 4 Nakarawa 5 Stanisforth 6 Babillot 8 Nicholas 7 De Crespigny 9 Arata 10 Botica 11 Nakosi 12 Botitu 13 Zeghdar 14 Palis 15 Dumora

Ils seront en embuscade :

Certains joueurs ne seront pas loin de la place de titulaire. À commencer par Benjamin Urdapilleta, le maitre à jouer argentin qui a été étincelant face au Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 à Nice. Thomas Combezou également, à 35 ans, possède encore de très beaux restes qui lui ont permis de garder sa place de titulaire cette saison. Mais l'arrivée du jeune Adrien Zéghdar pourrait changer la donne. Florent Vanverberghe, lui aussi, aura fort à faire avec la concurrence de Leone Nakarawa dans l'effectif de Castres. Enfin, le troisième ligne Baptiste Delaporte, également à son avantage cette saison, ne sera pas loin de la place de titulaire face aux Babillot, De Crespigny et Nicholas.