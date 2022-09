RUGBY. Top 14. Privé de François Cros, Toulouse peut déjà compter sur un renfort de poids

Le Stade Toulousain ne pourra pas compter sur François Cros pendant plusieurs mois. Mais le club de Top 14 tient déjà son remplaçant Rynhardt Elstadt.

XV DE FRANCE. François Cros forfait pour la tournée, une aubaine pour Ollivon ?L'absence pendant trois mois de François Cros est un coup dur pour le Stade Toulousain et le joueur. Touché au ligament latéral interne du genou gauche, le troisième ligne va manquer la tournée avec les Bleus et ne pourrait être de retour sur le pré qu'en fin d'année. Il était entré à la 55e face à Toulon dimanche soir avant de sortir trois minutes plus tard. Déjà juste en deuxième ligne, Toulouse se serait bien passé de cette blessure après la citation d'Alban Placines. Heureusement, Mola n'aura pas à aller chercher un joker médical. En effet, le flanker sud-africain Rynhardt Elstadt a fait son retour à Ernest-Wallon cette semaine. Le troisième ligne a été libéré par l'Afrique du Sud en plein Rugby Championship alors que les Boks doivent affronter l'Argentine samedi. Il n'a pas joué la moindre minute avec les champions du monde depuis juillet dernier face au Pays de Galles. Il pourrait rapidement postuler en Top 14. Cela dépendra de la Commission paritaire du rugby pro comme l'explique L'Equipe. En effet, le règlement prévoit qu'un joueur doit avoir suffisamment de jours d'entraînement avec son club avant de pouvoir jouer en Top 14. L'an passé, il n'a joué que neuf matchs dont quatre comme titulaire alors qu'il avait été une des pierres angulaires de la saison 2020/21 avec 19 titularisations. Il va avoir l'occasion de se refaire une place sur la feuille de match.