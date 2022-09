XV DE FRANCE. François Cros forfait pour la tournée, une aubaine pour Ollivon ?

Dimanche face au RCT, le troisième ligne du XV de France François Cros sortait sur blessure. Une mauvaise nouvelle, qui pourrait faire les affaires de Charles Ollivon.

"Le malheur des uns fait le bonheur des autres". Voilà comment nous pourrions résumer cette situation. Dimanche soir, et alors que celui-ci faisait son retour sur le pré après 3 mois d'absence, François Cros s'est de nouveau blessé au genou, seulement 2 minutes après son entrée. Verdict ? Selon RMC Sport, l'international souffrirait d'une désinsertion du ligament latéral interne. Nécessitant une opération, cette blessure éloignera Cros des pelouses durant minimum 3 mois. Un coup dur pour le joueur, mais également pour son club et le XV de France ! Car vous l'aurez compris, le Toulousain ne pourra participer à la prochaine tournée d'automne, durant laquelle les Bleus affronteront le Japon, l'Australie et l'Afrique du Sud. Un forfait qui pourrait redonner une place de titulaire au premier capitaine français sous l'ère Galthié : Charles Ollivon.

FRANCE. RUGBY. ‘‘En mon absence, Cros et Jelonch ont été extraordinaires” affirme Charles OllivonCar oui, avant sa grave blessure survenue face à Castres en juin 2021, Charles Ollivon était le capitaine du XV de France. Il formait d'ailleurs avec Cros et Alldritt l'une des meilleures troisièmes lignes du monde, ces 3 joueurs étant très complémentaires. Mais voilà, lors de cette 26ème journée, son genou gauche lâcha, l'éloignant des terrains durant près de 9 mois. Et pendant ce temps-là, un joueur a crevé l'écran, que ce soit en Australie ou bien lors de la tournée d'automne : Anthony Jelonch. Véritable leader dans l'âme, l'ancien Castrais s'est vite imposé comme le remplaçant de Charles Ollivon, enchaînant les performances de haute-voltige. Si bien qu'au lendemain du Grand Chelem français, l'on se disait que Fabien Galthié avait trouvé sa troisième ligne titulaire pour le Mondial : Jelonch-Cros-Alldritt, qui dit mieux ? Une association aussi discrète qu'efficace, que même Ollivon aurait eu du mal à bouger. D'autant qu'en parallèle, Antoine Dupont remplissait à la perfection le rôle de capitaine. Mais voilà, avec la blessure de Cros, les cartes semblent désormais redistribuées au poste de troisième ligne...

Il fallait s'y attendre, avec des joueurs de la qualité de Jelonch, Cros ou Ollivon, des choix compliqués vont devoir être fait. De véritables casse-têtes, tant la différence de niveau semble infime entre ces prétendants. Car si Alldritt est aujourd'hui intouchable au centre de la troisième ligne, il peut y avoir matière à débattre pour les deux autres places. Là où certains préfèreront le côté athlétique de Charles Ollivon, d'autres seront davantage réceptifs à l'abattage dans les rucks de Cros, ou bien à la défense intraitable de Jelonch. Toujours est-il que pour cet automne, et en l'absence de Cros, le Toulonnais et le Toulousain devraient être choisis pour débuter avec Alldritt, tandis que Cameron Woki devrait, lui, rester en seconde ligne. Quant à la Coupe du Monde, et même si le chemin est encore long, les performances livrées cette saison (ainsi que les potentielles blessures) devraient désigner la hiérarchie en troisième ligne. À moins que Fabien Galthié et son staff ne décident d'alterner selon les rencontres...

