VIDÉO. 91 points, 10 essais, Kolbe en feu... Ce Toulouse-Clermont fut LÉGENDAIRE

Alors que Toulouse reçoit Clermont ce week-end, nous vous proposons de revivre l'un des matchs de Top 14 les plus épiques de ces dernières années.

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit l'ASM, dans ce qui sera sans doute l'un des chocs de cette 6ème journée de Top 14. Une affiche de rêve entre deux géants du rugby français, et qui nous rappelle forcément des souvenirs, tous plus épiques les uns que les autres. Parmi eux, comment ne pas citer la rencontre d'avril 2019. À cette époque, Toulousains et Clermontois trustaient les deux premières places du championnat loin devant les autres, tant le niveau de jeu proposé était supérieur. Et si au match aller, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul (20-20), le retour, lui, allait nous offrir un affrontement tout simplement LÉGENDAIRE. Ce furent d'ailleurs les hommes de Mola qui frappèrent les premiers par l'intermédiaire de Guitoune (13ème), avant que Penaud ne réponde après un beau mouvement initié par Nanai-Williams (37ème). Un premier acte assez sobre (16-16), qui contrasta avec la deuxième période, totalement dingue...

Comme dit précédemment, cette rencontre allait devenir l'une des plus incroyables de ces dernières saisons. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout pour rendre les spectateurs d'Ernest-Wallon totalement fous ! Les essais d'abord, 5 de chaque côté, dont un totalement lunaire, inscrit par Cheslin Kolbe. En effet, l'ailier sud-africain avait choqué tout le monde ce jour-là, en mystifiant toute la défense clermontoise, alors que celui-ci avait glissé juste devant le rideau jaune. Côté clermontois, Damian Penaud n'avait pas été en reste, puisque celui-ci a passé 3 fois l'en-but adverse, dont une interception qui aurait pu être fatale pour les Rouges et Noirs. Mais voilà, en 2018-2019, Toulouse était imprenable en Top 14, et malgré un retard de 11 points à 10 minutes de la fin, les coéquipiers de Guitoune ont su finalement prendre le meilleur. Ce fut d'ailleurs le centre toulousain qui inscrit l'essai victorieux (son 10ème en Top 14, et son 14ème toutes compétitions confondues), à moins de 3 minutes du coup de sifflet final. Résultat, le Stade Toulousain s'imposa sur le fil 47-44, et conforta sa place de leader. Les deux équipes se retrouveront 2 mois plus tard en finale du Top 14, dans un match bien plus fermé, mais qui vit encore une fois Toulouse prendre le dessus (24-18).

