RUGBY. VIDEO. Les appuis de Kolbe, le short de Guitoune, le dernier Toulouse/Ulster avait été mémorable

Alors que débute ce week-end les phases finales de la Coupe d'Europe de Rugby, retour sur la précédente rencontre en quart de final entre Toulouse et l'Ulster.

Ce samedi après-midi, le Stade Toulousain fait son grand retour au Stadium de Toulouse en Coupe d'Europe. Depuis octobre 2012 et une victoire en phase de poule face aux Leicester Tigers, les Toulousains n'ont plus foulé cette pelouse en Coupe d'Europe, notamment pour les matchs à élimination directe, qui ont construit la légende du club rouge et noir. Les rencontres d'anthologie face au Munster en 2003 (13-12), Northampton en 2005 (39-12), Cardiff en 2008 (41-17) et le Leinster en 2010 (26-16), sont restées dans les mémoires des supporters de l'époque.

Un nouveau chapitre commence en huitième de finale face à la province irlandaise de l'Ulster ce samedi. Des retrouvailles entre deux équipes qui avaient déjà croisé le fer en 2020 pour les quarts de finale. D'abord prévue au Stadium, la rencontre avait été reportée à Ernest Wallon au mois d'octobre suite à la première vague de Covid-19.

Kolbe étincelant, Guitoune régale

Si le début de match des Toulousains avait été tonitruant avec un doublé de Cheslin Kolbe qui avait assis son vis-à-vis Jacob Stockdale par deux fois en première période, c'est le centre Sofiane Guitoune qui réalisait LE geste technique du match. Une prise d'intervalle suivie d'une remise en place de son short, pour servir Antoine Dupont qui se proposait à hauteur. Le geste de Guitoune avait fait énormément rire et parler, durant cette époque sinistre.

Le Stade Toulousain n'avait laissé aucune chance à l'Ulster, dépassé dans tous les compartiments du jeu, avec un succès 36 à 8. Cinq essais à un. La rencontre de ce samedi, qui ne sera que le match aller des huitièmes de final, risque d'être très différente de ce qui s'était passé il y a un an et demi. L'Ulster réalise une très bonne saison en United Rugby Championship (troisième du classement combiné), et viendra dans la Ville rose avec de fermes intentions.