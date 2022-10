15 DE FRANCE. Moefana, Lebel... Qui pour remplacer Villière, out pour la tournée ?

La blessure prolongée de Gabin Villière risque de changer très certainement les plans du staff du XV de France pour la tournée de novembre. Qui sera choisi pour remplacer le Toulonnais ?

La nouvelle est tombée hier, et ne ravit pas les supporters du XV de France et de Toulon : Gabin Villière sera encore éloigné des terrains pendant quelques semaines, lui qui s'était blessé à la cheville le 27 mai dernier. Un énorme coup dur pour le joueur, mais aussi pour les Bleus, qui devront faire sans l'un de ses hommes forts. Fabien Galthié et son staff, qui comptaient certainement aligner Villière avec le 11 dans le dos durant la tournée, devront donc décider qui remplacera l'ancien joueur de Rouen. Et heureusement pour nous, il y a de quoi faire derrière Gabin Villière ! Des joueurs tous plus talentueux les uns que les autres, qui auront à cœur de prouver de quoi ils sont capables, à moins d'un an de France 2023. Et parmi eux, la solution la plus crédible reste le Bordelais Yoram Moefana. Habitué à jouer au centre, le joueur de 22 ans s'est montré particulièrement à l'aise au poste d'ailier ces derniers temps, et notamment sous le maillot tricolore. En témoignent les rencontres face à l'Écosse et au Pays de Galles, lors du dernier Tournoi. Insaisissable offensivement, Moefana a également l'avantage d'être un très gros défenseur, chose qu'affectionne particulièrement Fabien Galthié. Cette qualité pourrait d'ailleurs pousser le staff du XV de France à le choisir pour remplacer Villière, notamment face à l'Afrique du Sud.

Vous l'aurez compris, Moefana reste l'option la plus probable pour remplacer le Toulonnais. Mais voilà, avec la fin de carrière de Vakatawa, ainsi que la blessure d'Arthur Vincent, Galthié souhaitera peut-être essayer un pur ailier cet automne, afin de ne pas trop dégarnir le poste de centre. De ce fait, le Toulousain Matthis Lebel serait le choix le plus logique, celui-ci ayant participé au dernier Tournoi, mais aussi à la tournée au Japon. À 23 ans, l'ailier ne cesse de prendre de l'assurance, et notamment en club, avec lequel il réalise de très bonnes performances. Un pari pour l'avenir donc, qui pourrait néanmoins être mis en stand-by. En effet, deux autres joueurs peuvent logiquement postuler pour ce poste. Le Rochelais Teddy Thomas (29 ans), que l'on sent en forme en ce début de saison, mais aussi le Clermontois Alivereti Raka (27 ans), qui crève l'écran en Top 14. C'est bien simple, celui-ci est actuellement le meilleur marqueur du championnat, avec 5 essais en 5 matchs (dont un triplé face à Lyon). Très puissant, Raka est un attaquant hors-normes, qui ferait des dégâts dans n'importe quelle défense. Malheureusement pour lui, son jeu au pied assez approximatif, ainsi que ses montées parfois hasardeuses en défense pourraient le desservir, à l'instar de Teddy Thomas. À voir donc quel joueur sera choisi pour prendre le numéro 11 de Villière pendant son absence. Mais une chose est sûre, à 10 mois de la Coupe du Monde, cette tournée sera peut-être la dernière chance pour certains de montrer leurs qualités au niveau international...

