RUGBY. 15 de France. De nouveau opéré, Gabin Villière (RCT) reste à l'infirmerie

Mauvaise nouvelle pour les Bleus et le RCT. À nouveau opéré de la cheville, Gabin Villière n'est pas près de retrouver les pelouses.

Les fans du RCT et de l'équipe de France vont encore devoir attendre quelques semaines avant de revoir l'ailier casqué se défouler sur un terrain de rugby. En effet, selon les informations de RMC Gabin Villière a subi une nouvelle opération la semaine dernière à Marseille. Une intervention au niveau d'une cheville qui fait souffrir l'international aux 12 sélections depuis plusieurs mois maintenant. Le Français s'était blessé lors de la finale de la Challenge Cup perdue par le RCT contre Lyon (30-12) le 27 mai dernier. Alors qu'il aurait dû être éloigné des terrains entre huit et dix semaines, Villière est toujours à l'infirmerie cinq mois plus tard. De plus, cette nouvelle opération, contraint le Toulonnais à porter un plâtre pendant deux semaines. On ne devrait donc pas le revoir avant fin novembre. Une mauvaise nouvelle sur la Rade, mais aussi sur le parvis de Marcoussis qui accueillera bientôt les joueurs du XV de France pour la tournée d'automne.

Pas de Villière pour les Bleus en novembre

Forcément, cette rechute empêchera Gabin Villière de postuler pour les tests des Bleus. Pour rappel, a troupe de Fabien Galthié doit affronter l'Australie (5 novembre), l'Afrique du Sud (12 novembre) et le Japon (20 novembre). Trois tests qui se joueront ainsi sans l'ailier titulaire des Bleus. Reste à voir qui sera le remplaçant choisi par le staff de l'équipe de France. Raka, Thomas, Lebel... le réservoir n'est pas à sec et certains joueurs auront une belle carte à jouer en l'absence du natif de Normandie. Quant à Villière, le joueur va devoir prendre son mal en patience afin de guérir au mieux cette cheville qui le fait souffrir. Le processus de récupération sera primordial pour l'ailier afin qu'il retrouve l'ensemble de ses sensations, mais aussi pour éviter de potentielles rechutes à moins d'un an de la coupe du monde.