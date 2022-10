15 DE FRANCE. Teddy Thomas, l’ailier supersonique aussi critiqué qu’adoré

À un an de la prochaine Coupe du Monde, le néo-rochelais Teddy Thomas peut toujours espérer réintégrer le XV de France, malgré quelques lacunes.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le poste d'ailier en équipe de France ne fait que très peu débat. Du moins, en ce qui concerne les titulaires ! En effet, et alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, Gabin Villière et Damian Penaud semblent intouchables. Mais voilà, on le sait, les blessures peuvent frapper à chaque moment, et nous ne sommes pas à l'abri de voir l'un de ces deux hommes soit forfait pour le Mondial en France. D'autant que le Toulonnais, comme le Clermontois, connaissent quelques pépins en ce début d'année. Pour ce faire, il faudra donc de la profondeur d'effectif à ce poste. Et si l'on pense à des hommes comme Matthis Lebel, Alivereti Raka, ou même à Yoram Moefana (qui peut dépanner à l'aile), un autre joueur aura sans aucun doute sa carte à jouer : Teddy Thomas. Récemment arrivé au Stade Rochelais en provenance du Racing 92, le natif de Biarritz a l'avantage d'avoir de l'expérience au niveau international, contrairement à d'autres. Sans parler bien sûr de ses qualités de finisseur, qui en font un joueur à part. Suffisant pour être sélectionné par le staff des Bleus ?

15 DE FRANCE. Alivereti Raka, l'ancienne bombe désormais bien loin des Bleus La défense, un point (trop) faible ?

Si vous suivez le Top 14 depuis quelques saisons maintenant, vous savez que Teddy Thomas est, sans conteste, l'un des meilleurs attaquants du championnat. Capable de faire la différence à tout moment grâce à sa vitesse et ses appuis, l'ailier n'a d'ailleurs pas eu besoin de trop de temps pour se faire à sa nouvelle équipe. En effet, il fut très en jambes pour sa première titularisation face à Perpignan, avant d'inscrire son premier essai face au Racing 92, pour son troisième match avec les Maritimes. Une réalisation de véritable finisseur, qui offrit par ailleurs la victoire aux siens. Mais voilà, vous vous en doutez, le domaine offensif, ce n'est pas ce qui "cloche" chez Teddy Thomas. En effet, beaucoup de spécialistes lui reprochent son côté "tête en l'air", ainsi que ses quelques lacunes en défense. Des faiblesses qu'il a néanmoins travaillées ces dernières saisons. Aussi, la santé du joueur peut aussi freiner le staff du XV de France. Souvent blessé, Thomas a, de ce fait, du mal à enchaîner les bonnes performances. Si bien que malgré son talent inné, l'ailier n'a plus joué sous le maillot tricolore depuis la tournée d'été en Australie, soit le 17 juillet 2021. Une éternité pour un joueur de ce calibre, qui sait pertinemment que sa saison avec La Rochelle sera primordiale...

RUGBY. La Rochelle. ''C’est ma dernière chance'', confie Teddy Thomas avant la reprise du Top 14Alors quoi, Teddy Thomas est-il perdu pour le XV de France ? Loin de là. Il reste certainement dans les petits papiers de Fabien Galthié, et ce, malgré l'éclosion du Toulousain Matthis Lebel. Reste à voir donc comment se comportera le Rochelais cette année, mais une chose est sûre : s'il ne se blesse pas, Teddy Thomas sera, sans aucun doute, très proche de faire partie du groupe qui disputera la Coupe du Monde...

RUGBY. Top 14. Teddy Thomas, les débuts convaincants d’une nouvelle ère à La Rochelle ?