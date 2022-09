15 DE FRANCE. Alivereti Raka, l'ancienne bombe désormais bien loin des Bleus

Malgré d'excellentes performances avec Clermont, Alivereti Raka n'arrive toujours pas à retrouver le XV de France, la faute à une concurrence impitoyable à son poste.

Véritable attraction du Top 14 pendant des années, Alivereti Raka a toujours démontré à quel point il était un finisseur hors-pair. Capable de battre n'importe quel défenseur en 1 contre 1, il fut même appelé chez les Bleus pour disputer la Coupe du Monde au Japon. Compétition dans laquelle il inscrira deux essais en deux rencontres. Une efficacité diabolique, qui se vérifie également en championnat, puisque le natif de Nakorovatu est tout simplement l'un des meilleurs marqueurs en activité, avec 49 réalisations. Aussi puissant que rapide, l'ailier d'origine fidjienne semble aujourd'hui dans la forme de sa vie, à un an de la prochaine Coupe du Monde. Et pourtant, quand on se penche de plus près sur son cas, il semble difficile de croire que le Clermontois fera partie de cette aventure, au vu de la concurrence, mais aussi des différents profils qu'apprécie le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié...

Malgré ses 27 ans, Raka n'a que très peu d'expérience au niveau international. En effet, celui-ci fut appelé sur le tard, les matchs préparatoires à la Coupe du Monde au Japon représentant ses premiers pas chez les Bleus. Si bien qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le Clermontois ne compte que 5 sélections, dont une seule sous le mandat de Fabien Galthié. C'était lors de la finale de l'Autumn Nations Cup en décembre 2020, face à l'Angleterre. Et depuis ce jour, Raka n'a plus jamais reporté le maillot tricolore. Mais pourquoi exactement ? Tout d'abord, rappelons que le poste d'ailier est, depuis deux ans maintenant, monopolisé par deux joueurs aux qualités incroyables : Damian Penaud et Gabin Villière. Mais ce n'est pas tout ! Car derrière eux, l'on retrouve des joueurs comme Teddy Thomas, Matthis Lebel, ou encore Donovan Taofifenua, qui semblent tous bien plus collés au style de jeu que veut mettre en place Fabien Galthié. Vous l'aurez compris, le poste d'ailier est plutôt bouché pour Raka, qui n'a, qui plus est, pas la capacité d'occuper plusieurs postes, chose qu'apprécie plutôt le staff des Bleus. Tout cela nous fait donc penser qu'il sera (très) compliqué pour le joueur de l'ASM de se faire une place dans le groupe qui disputera la Coupe du Monde. La concurrence est trop rude, sans oublier les Moefana, Fickou et autres qui peuvent dépanner en cas de problème. Néanmoins, il ne faut jamais dire jamais, et les qualités d'attaquant d'Alivereti Raka pourraient bien peser dans la balance, si jamais un ou plusieurs de ses concurrents se retrouvent forfaits pour le Mondial...

