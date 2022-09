TOP 14. Thomas, Raka… Ces 5 atouts offensifs à ne surtout pas oublier cette saison

Alors que la saison de Top 14 vient à peine de débuter, nous avons décidé de vous présenter 5 atouts offensifs à ne surtout pas sous-estimer cette saison.

Quand on pense aux meilleurs attaquants de Top 14, les mêmes noms reviennent en tête : Antoine Dupont, Damian Penaud, Gabin Villière, Cheslin Kolbe, Waisea, Baptiste Couilloud etc… Des joueurs de classe mondiale, qui, comme chaque saison, réaliseront certainement des performances incroyables, donnant des cauchemars à bien des défenses. Mais voilà, à force de se focaliser sur les mêmes joueurs, l’on a parfois tendance à en oublier d’autres, tout aussi efficaces offensivement. Des éléments moins performants en défense ou dans la vision de jeu, mais qui restent de véritables sérial marqueurs. Pour ce faire, on a donc décidé d’en isoler 5, qui, à notre sens, risquent de faire des ravages cette année.

International français aux 28 sélections, Teddy Thomas n’a jamais vraiment fait l’unanimité auprès des amoureux du rugby. Jugé trop tendre en défense, le natif de Biarritz n’a également pas été épargné par les blessures. Des raisons qui l’ont notamment fait reculer dans la hiérarchie au poste d’ailier chez les Bleus. Néanmoins, rappelons que Teddy Thomas est l’un des meilleurs attaquants du Top 14 ! Grâce à sa pointe de vitesse folle, ses appuis démentiels, et son talent pour flairer les bons coups, le désormais Rochelais ne cesse d’empiler les essais. Une habitude qui risque de se poursuivre en Charente-Maritime, d’autant que l’ailier de 28 ans évoluera dans un effectif huilé, et proposant un jeu porté sur les extérieurs. Et qui sait, avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas, Teddy Thomas pourrait bien réaliser une saison fantastique.