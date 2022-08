RUGBY. La Rochelle. ''C’est ma dernière chance'', confie Teddy Thomas avant la reprise du Top 14

L'ailier tricolore Teddy Thomas a quitté le Racing 92 pour se relancer au Stade Rochelais. Il sait qu'il a beaucoup à prouver, surtout avant la Coupe du monde.

Au sein de l'excellent recrutement du Stade Rochelais, on retrouve Teddy Thomas. L'ailier du Racing 92 a fait un choix fort en quittant la formation francilienne pour le club maritime. Malgré son expérience au plus haut niveau, c'est un peu comme s'il repartait de zéro. "Tout est nouveau pour moi, je n'ai aucune attache ici. C'est ce que je cherchais", a-t-il confié à RMC. À Deflandre, le Tricolore va devoir prouver sa valeur. "Je ne me dis pas que j'arrive comme une star. J'arrive sur la pointe des pieds. Encore plus dans un effectif champion d'Europe. La tâche est encore plus compliquée." Tout le monde connaît ses qualités offensives à l'aile de l'attaque. Un rôle qui peut mettre dans la lumière, mais aussi apporter son lot de critiques. S'il est sur la feuille de match, il sera scruté chaque week-end. Aussi bien par les supporters, les médias que par le staff de l'équipe de France.



Dans un an, c'est la coupe du monde. À son âge et compte tenu de la concurrence, il estime qu'il n'aura plus d'autres occasions. Lui qui a déjà manqué deux Mondiaux. "Oui, c’est ma dernière chance… J’ai loupé deux coupes du Monde. Maintenant, il y a des étapes à ne pas brûler. D’abord, se fondre dans le moule de La Rochelle. Peut-être que plus tard, on pourra reparler de l’équipe de France mais, pour l’instant, ce n’est pas le sujet." Il est bien évidemment toujours dans petits papiers de Galthié. Mais s'il veut être du groupe en 2023, cela passera par une très bonne saison avec La Rochelle. Une saison qu'il espère sans blessure et pleine d'émotions. Avec pourquoi pas deux titres au bout. "Ce club le mérite et se donne les moyens." Premier test dès la première journée avec un choc face au champion de France Montpellier.