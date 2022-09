RUGBY. Top 14. Teddy Thomas, les débuts convaincants d’une nouvelle ère à La Rochelle ?

Face à l'USAP, Teddy Thomas a commencé un nouveau chapitre de sa carrière. Un premier match avec La Rochelle plutôt réussi qui en appelle sûrement d’autres…

On ne le présente plus, Teddy Thomas (29 ans) est un des ailiers les plus fantasques de l’Hexagone. Redoutable finisseur, il est capable de faire tomber la foudre à n’importe quel moment d’une rencontre. Et c’est bien pour ça que les maritimes ont attiré dans leurs filets l’international tricolore (28 sélections). Pour sa première bataille avec les Rochelais, Teddy Thomas n’a pas déçu et il s’est même montré bien en jambe. En 78 minutes de jeu, l’ailier a fait des misères à une défense catalane en souffrance. Des relances bien senties, des courses incisives et une avancée constante pour l’ancien francilien qui a parcouru 70 mètres avec le ballon durant la rencontre. Le numéro 14 est aussi à l'initiative de l’action de la rencontre. Peu avant la 75e minute, Teddy Thomas est trouvé en bout de ligne, depuis ses propres 22 mètres, il se lance alors dans un slalom géant qui se terminera dans le camp de l’USAP après de nombreux défenseurs battus et déposés. Une action qui propulsera Romain Sazy en Terre promise quelque temps de jeu plus tard.

L’air maritime comme second souffle ?

En plus de cette action phénoménale, Thomas est aussi à l’initiative de percées mettant son équipe dans l’avancée (60e, 70e). Mais en plus d’une menace offensive constante, il a aussi été vigilant en défense, à l’image de sa couverture efficace sur un jeu au pied catalan dangereux (67e). Un secteur souvent pointé comme le point faible du natif de Biarritz. Reste à voir si Teddy Thomas pourra garder cette constance lorsque l’adversité sera plus relevée. Efficace des deux côtés du terrain, la rencontre de l'ex-Racingmen aurait pu être auréolée de deux essais. En effet, dès la 15e minute, un sauvetage de l’ailier catalan, Théo Forner, vient priver Thomas de sa première réalisation chez les Maritimes. Même constat dix minutes plus tard où cette fois le Rochelais est battu à la course, et ne parvient pas à aplatir dans l’en-but après un coup de pied astucieux de Dillyn Leyds. Il lui aura donc manqué un brin de chance pour que sa première tourne au rêve. Avec un public acquis à sa cause, une ligne arrière dantesque (Seuteni, Danty…) et un Ronan O’Gara qui croit en lui, Teddy Thomas pourrait bien avoir trouvé un environnement parfait pour rebondir. Reste à voir de quoi seront faites les prochaines semaines pour le tricolore. Prochaine étape, une confrontation avec Clermont, l'occasion de retrouver Alivereti Raka, un autre ailier en forme depuis le début de la saison. Un duel plutôt alléchant à retrouver dimanche soir (21h05) sur la pelouse de Marcel Michelin.

