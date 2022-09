RUGBY. Tuisova, Teddy Thomas... Qui sont les 5 meilleurs marqueurs en activité du Top 14 ?

Alors qu'Alivereti Raka flirte avec les 50 essais en Top 14, on s'est demandé quels étaient les meilleurs marqueurs en activité du championnat.

Sur notre site, on a pas mal parlé d'Alivereti Raka ces dernières semaines. Et pour cause, le Fidjien d'origine est à la fois aussi en forme en ce début de saison, que loin dans la hiérarchie des ailiers des Bleus en vue du Mondial 2023. Et s'il est au coeur de notre accroche dans cet article, c'est également pour ses qualités de finisseur. En l'occurrence, grâce à son doublé face à Pau lors de la 2ème journée, l'international tricolore (5 sélections) se rapproche fortement de la barre symbolique des 50 essais en Top 14, lui qui pointe actuellement à 49. Mieux, il toise également le Top 5 des meilleurs marqueurs en activité de notre championnat - les Médard ou Picamoles ayant arrêté à l'intersaison - talonné de très près par le Lyonnais Toby Arnold (48), actuellement blessé. Mais en 2022/2023, qui sont les joueurs qui dominent ce classement ? Est-il susceptible de changer durant la saison ? Éléments de réponse ci-dessous.

5 - Teddy Thomas (50 essais)

Pour fêter ses 29 ans, le néo-rochelais espérait bien planter son premier essai sous les couleurs maritimes, la veille. Malgré son bon match, l'ailier tricolore n'a pas plongé en-but à Deflandre, ni rajouter un pion dans son escarcelle, lui qui en est à 50 essais tout rond, en 107 matchs de Top 14. Sûrement que partie remise pour Thomas, qui espère donner un nouveau souffle à sa carrière sur la côte atlantique. Avec ses qualités athlétiques hors du commun et son sens de l'essai, nul doute que l'ancien racingman grimpera dans le classement d'ici la fin de la saison.

4 - Noa Nakaitaci (54 essais)

Vous l'aviez oublié ? Et pourtant, l'international français reste l'un des tout meilleurs finisseurs du Top 14. À 32 ans, l'ancien clermontois marque certes moins qu'autrefois, mais reste un funambule capable de toutes les fulgurances dans un bon jour. 54 essais, c'est bien, mais n'oublions que le natif de Lautoka en aurait certainement inscrit une bonne poignée de plus, s'il n'avait pas connu de multiples et graves blessures dans sa carrière. Pour sa dernière année de contrat à Lyon, il tentera de grimper encore dans la liste, malgré la concurrence des Niniashvili, Mignot ou Tuisova sur les extérieurs de Gerland.

Tuisova, que l'on retrouve justement ici, une marche au-dessus de son aîné. Plus jeune joueur de ce classement, le Fidjien de 28 ans est pour autant le 3ème meilleur marqueur en activité de notre championnat. En 134 matchs en France, la boule de bowling du LOU a en effet aplati 57 fois. Le plus souvent en force, grâce à sa puissance inégalée qui a terrassé plus d'un adversaire dans l'Hexagone. Que ce soit au centre ou à l'aile, quand l'ancien toulonnais se lance, cela va généralement au bout. Ses 3 saisons à 10 essais ou plus en Top 14 alimentent un peu plus la chose.

2 - Waisea Nayacalevu (67 essais)

Quand on crie sur tous les toits que le RCT a réussi à faire venir un joueur exceptionnel sur la Rade cet été, c'est que le Fidjien a tout de même planté 67 essais en Top 14 et sauvé mainte et mainte fois le Stade Français de situations bien mal embarquées. S'il a débuté à l'aile, c'est au centre que le trentenaire (32 ans) sévit exclusivement depuis quelques saisons maintenant. À Toulon, on attend avec impatience ses grands débuts en match officiel sous le maillot rouge et noir, lui qui est blessé depuis 3 semaines maintenant. Reste qu'une fois qu'il sera de retour, l'athlète (1m93 pour 104kg) de Navua aura peut-être en tête d'aller chercher le record des marqueurs en activité. Histoire de ravir le peuple toulonnais, et de rentrer un peu plus encore dans l'histoire de notre championnat...

1 - Juan Imhoff (71 essais)

Eh oui, le leader de ce classement n'est autre que l'Argentin Juan Imhoff ! Il faut dire que l'homme d'un seul club enfile les essais comme des perles en Top 14 depuis plus de 10 ans maintenant, et que le compteur s'aggrave à chaque fois... La saison dernière, le natif de Rosario fut même de retour à son meilleur niveau, en plantant 9 essais en 22 matchs de championnat. Pas un record, mais un très bon exercice pour celui qui compte aujourd'hui 71 essais dans l'Hexagone. Et qui lui a même permis - alors que beaucoup pensaient à une fin de carrière en France - d'être prolongé de 2 ans par le Racing. Lié à son club de coeur jusqu'en 2024, le Puma va donc avoir de nombreuses autres occasion d'augmenter son total. Compétiteur comme il est, comptez sur lui pour tenter d'aller chercher par exemple des garçons comme Timoci Nagusa (80 essais), Napo Nalaga (87 essais) voire Maxime Médard, et ses 90 réalisations. Le challenge commence d'ici une dizaine de jours, dès son retour du Rugby Championship...

