TOP 14. La solution de Waisea pour rester aussi jeune ? ''Ne plus boire d'alcool''

Waisea, 32 ans, n'est jamais apparu aussi fort. Une forme qu'il explique grâce à l'alimentation, qu'il a drastiquement changée voilà 4 ans.

Il est LA recrue phare du RCT cette année. Et alors qu'il vient de fêter ses 32 ans, et qu'il ne peut donc représenter clairement l'avenir, Waisea semble pourtant jouer le meilleur rugby de sa carrière depuis plusieurs mois. De là à même être considéré comme le meilleur 13 du Top 14, et plus si affinités, par de nombreux observateurs. Une explication qui provient de prise de conscience, notamment au niveau de l'alimentation. "C’est parce que je respecte une diète sérieuse, "explique-t-il pour Var-Matin. Pour être en bonne forme, la priorité est de faire attention à ce que tu fais entrer dans ton corps. Ce que tu vas ingérer se verra sur ton comportement, ta personnalité. C’est ma priorité pour évoluer à mon meilleur niveau. Et cela concerne ce que je mange, mais aussi ce que regarde, ce que j’entends. Je veux être dans une disposition mentale parfaite…"

Une rigueur qui s'établit désormais également au niveau de la boisson : "Je fais la fête mais je ne bois jamais d’alcool. J’ai arrêté depuis quatre ans. Avant, j’avais l’habitude de boire, mais je remarquais bien que je ne me sentais pas bien le lendemain. Un jour, je me suis dit qu’il fallait arrêter. Depuis, je me sens vraiment mieux." Des habitudes qui tranchent avec celles de nombre de ses compères îliens et d'autres, habitués à célébrer comme il se doit dès qu'une fête est autorisée. Mais c'est aussi en cela que celui qu'on appelait à ses débuts par son nom complet, Nayacalevu, peut faire office de grand frère aujourd'hui. "Je me sens différent depuis. Je pense être plus conscient des choses qui m’arrivent. L’alcool détruit ton cerveau, l’intensité de ce que tu vis chaque jour. Personnellement, je me sens plus vivant et plus connecté à mon quotidien." Professionnel jusqu'au bout des ongles, l'ami Waisea.

