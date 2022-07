RUGBY. Top 14. Nayacalevu, West, Ollivon, quel XV titulaire pour Toulon en 2022/2023 ?

Le Rugby club toulonnais a effectué un recrutement qualitatif qui lui permet d'aligner un solide XV de départ pour cette saison 2022/2023 de Top 14.

RUGBY. L'an prochain, Toulouse pourra (presque) aligner un XV de France en Top 14Si le règlement du Top et de la Pro D2 permet aux clubs de recruter deux joueurs supplémentaires jusqu'en janvier prochain, les formations professionnelles ont bouclé leur recrutement pour la saison 2022/2023. Certaines équipes ont connu plus de mouvements que d'autres. À Toulon, dix nouveaux éléments sont venus grossir les rangs déjà bien fournis du RCT. Et on ne parle pas d'illustres inconnus avec les Rochelais Sinzelle et West, l'ancien Clermontois Timani, le Racingman Baubigny ou encore le Parisien Nayacalevu et le Montpelliérain Paillaugue. De quoi apporter encore plus de concurrence au sein d'un groupe qui ne manque pas de talents. L'éternelle question étant de savoir si ces éléments vont pouvoir pleinement s'intégrer et donner la pleine mensure de leurs capacités.



La longueur du calendrier sans parler des périodes internationales va pousser le staff à opérer du turnover dans le XV de départ. Ce qui devrait donner de belles opportunités à certains joueurs de briller en l'absence des titulaires en puissance. On pense notamment à Gabin Villière à l'aile ou encore Jean-Baptiste Gros en première ligne. Cependant, des recrues devraient avoir rapidement une place sur la feuille de matchs compte tenu des départs dans les rangs varois. Ce devrait être le cas de West à l'ouverture en remplacement de Belleau et Carbonel. Au centre, Hériteau, Laborde et Dachary vont permettre une rotation entre Nayacalevu et Sinzelle aux côtés d'un Paia’aua bien installé. Mais qui du Parisien ou du Rochelais sera titulaire ?



Le Fidjien est l'un des meilleurs à son poste. Mais il faut aussi qu'il y ait de la complémentarité entre les joueurs. Et c'est valable dans les autres lignes. A l'arrière Luc est indéboulonnable mais il y a une place à prendre à l'aile. Touché avec les Boks, et absents pendant de nombreuses semaines pour cause de sélection, Kolbe devrait permettre à Cordin d'avoir du temps de jeu, mais Wainiqolo semble avoir une longueur d'avance. À la mêlée, Paillaugue devrait pour l'heure être la doublure de Serin, mais le champion de France n'est pas venu à Toulon en touriste. Un cran devant, la question se pose pour le poste de numéro 8. On aurait bien vu Isa aux dépens du vétéran Parisse. Mais l'Argentin va lui aussi manquer à l'appel pour cause de sélection. Bastaraud pourrait être une option, mais Toulon en manque et doit encore recruter en troisième ligne pour étoffer son effectif. Dans la cage, Tanguy, à la relance, aura fort à faire pour être titulaire, mais il aura du temps de jeu, c'est une certitude, tout comme Priso en première ligne. Sauf blessure, Toulon aura l'effectif suffisant pour être compétitif toute la saison.