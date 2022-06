RUGBY. L'an prochain, Toulouse pourra (presque) aligner un XV de France en Top 14

Avec les nombreuses arrivées, le Stade Toulousain pourrait aligner la saison prochaine une équipe qui se rapproche grandement du XV de France !

On le sait, le Stade Toulousain est l'une des équipes qui alignent le plus de joueurs français sur une saison. Le club profite notamment de son excellente formation pour faire monter de jeunes éléments dans le groupe professionnel, mais aussi de sa réputation pour recruter de nombreux tricolores confirmés. En témoignent les arrivées de Melvyn Jaminet, de Pierre-Louis Barassi mais aussi d'Arthur Retière. Une politique qui ne risque pas de changer, malgré les nombreuses difficultés qu'elle peut entraîner (les doublons). Toujours est-il qu'avec ce recrutement, Toulouse pourra aligner la saison prochaine une équipe 100 % française, qui se rapprocherait grandement du XV de France ! En effet, et même si le club de la ville rose avait déjà de nombreux internationaux dans son effectif (Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Ntamack, Lebel, Ramos etc...) l'équipe de l'année prochaine risque de faire encore plus rêver sur la papier. À voir néanmoins si la mayonnaise prendra, et si la concurrence à certains postes (notamment celui d'arrière) ne risque pas d'installer des tensions au sein de l'effectif.

XV possible du Stade Toulousain 1 Baille 2 Marchand (ou Mauvaka) 3 Aldegheri 4 Flament 5 Youyoutte 6 Cros 8 Tolofua 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Fouyssac 13 Barassi 14 Retière 15 Ramos (ou Jaminet) 16 Mauvaka (ou Marchand) 17 Neti 18 Roumat 19 Placines



20 Ausset 21 Graou (ou Page-relo) 22 Tauzin 23 Mallez

Une équipe assez extraordinaire sur le papier, d'autant que l'on n'a pas compté le jeune deuxième ligne Emmanuel Meafou qui, même s'il veut jouer pour le XV de France, n'est pas encore éligible. Il en va de même pour l'une des recrues phares du Stade Toulousain, Ange Capuozzo, qui n'a pas été retenu pour ce concept car celui-ci a choisi il y a peu la sélection italienne. Deux joueurs très talentueux, qui auraient renforcé sans aucun doute une équipe déjà très solide, mélangeant jeunes espoirs et internationaux.

