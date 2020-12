Le rêve bleu de l'Australien du Stade Toulousain Emmanuel Meafou

Le deuxième ligne australien du Stade Toulousain Emmanuel Meafou (22 ans) a révélé songer à porter le maillot Bleu s'il en avait l'occasion plus tard.

Il est l'une des nouvelles têtes du début de saison toulousain. Déjà entraperçu l'an passé, Emmanuel Meafou (22 ans) s'affirme lors de cet exercice 2020/2021 sous les couleurs rouges et noires, avec déjà 12 apparitions depuis septembre. S'il est encore remplaçant l'essentiel du temps (3 titularisations seulement), l'Australien semble très apprécié par le staff stadiste pour la masse (2m03 pour 140kg) et l'agressivité qu'il apporte lors des fins de rencontre. L'ancien du New South Wales a d'ailleurs déjà inscrit 2 essais lors de ses entrées en jeu et semble parti pour s'installer sur la durée puisqu'il s’est récemment vu proposer son premier contrat professionnel pour 3 ans par ses dirigeants, comme révélé par La Dépêche du Midi.

Et plus encore. "Aujourd’hui, j’ai construit ma vie ici où j’ai prévu de rester pour un long bail", lançait-il pour nos confrères de Rugbyrama, ce mercredi. Mieux, le colosse australien envisage même une carrière en Bleu s'il en avait la possibilité. "Si j’en ai l’opportunité, j’adorerais pouvoir jouer pour l’équipe de France, affirme-t-il. Même si j’ai déjà validé le diplôme A2 en langue française, il me faut encore progresser en français pour atteindre cet objectif (...)Le meilleur est à venir." Pour une trajectoire à la Paul Willemse ? S'il est encore bien trop tôt pour le dire, le staff tricolore sait en tout cas désormais où il pourrait piocher à compter de 2022 (l'année de son éligibilité) si toutefois son réservoir restait assez faible en deuxième ligne...