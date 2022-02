VIDEO. BAM ! Et de 100 essais pour Juan Imhoff sous les couleurs du Racing !

Face à Pau, l'Argentin Juan Imhoff a inscrit son 100ème essai avec le Racing. Une réalisation qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire du club...

Il fait partie de ces garçons qu'on a l'impression d'avoir toujours connu et pour lesquels on aimerait qu'une carrière dure toute la vie. Juan Imhoff, 33 ans aujourd'hui, est arrivé en France fin 2011, dans l'anonymat le plus complet, à la suite d'un Mondial où il s'était fait remarqué avec les Pumas. Depuis, l'Argentin est probablement devenu le joueur le plus historique du Racing 92 actuel, aux côtés de son capitaine Henry Chavancy. Il faut dire qu'en plus de clamer haut et fort son amour pour le club ciel et blanc, et de rappeler à chaque sortie que les Hauts-de-Seine sont sa maison, la flèche argentine a frappé... 100 fois, en quelque 220 apparitions sous le maillot ciel et blanc. Eh oui, alors qu'il enfile les essais comme les perles depuis plus d'une décennie, le natif de Rosario vient en effet de passer la mythique barre des 100 essais inscrits pour le Racing ce samedi.

Au relais d'une percée de Kurtley Beale face à Pau, le Puma a terminé l'action grâce à ses cannes, n'inscrivant pas là l'essai le plus difficile de sa carrière, mais bel et bien celui qui le fait entrer un peu plus dans la légende de l'écurie du 92, comme celle du Top 14. Mine de rien, avec 67 essais marqués au total, Imhoff est aujourd'hui le 2ème meilleur marqueur en activité de notre championnat. Mieux, il sera même probablement seul en tête de ce classement dès la saison prochaine, alors que Maxime Médard (90 réalisations) aura probablement raccroché les crampons d'ici là. Imhoff, annoncé en partance depuis quelques mois, pourrait en effet être finalement conservé par le Racing à l'issue de cet exercice 2021/2022. Ce qui serait alors tout sauf usurpé pour celui qui est aussi le meilleur marqueur en activité de la coupe d'Europe (32 essais), et sur qui l'âge ne semble - presque - pas avoir d'effet...

C'est quelque chose d'important pour moi, de marquer 100 essais avec le même club. Ce n'est pas donné à tout le monde même si parfois les essais ont été faciles à marquer, avec juste le ballon à aplatir, après un 2 contre 1 à jouer. Mais c'est surtout que c'est 100 histoires différentes, et comme j'ai une excellente mémoire, je me souviens quasiment de tous les essais. Il faut aussi être là au bon endroit et au bon moment. Et je voudrais aussi remercier mon frère pour le message qu'il m'a laissé. Il m'a dit que grâce à moi, il s'était levé 100 fois de son canapé... - Juan Imhoff pour L'Équipe