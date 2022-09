TRANSFERT. Après le Racing 92, un autre cador du Top 14 se positionne sur Jalibert

Après le Racing 92, le Midi Olympique nous informe cette semaine qu'un autre gros du Top 14 serait très intéressé par l'ouvreur de l'UBB, Matthieu Jalibert.

Il y a de ça quelques jours, l'on apprenait que le Racing 92 lorgnait le demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France, Matthieu Jalibert. En effet, le club francilien serait très intéressé par le joueur de 23 ans, qui est néanmoins encore sous contrat jusqu'en 2025. Mais voilà, ces derniers temps, de plus en plus de rumeurs envoient Jalibert loin de la Gironde, lui qui a connu des hauts et des bas avec son club. Si bien qu'après le Racing 92, un autre cador du championnat se serait positionné sur l'international aux 17 sélections : le RC Toulon. C'est en tout cas ce qu'annonce le Midi Olympique dans son édition du lundi.

RUGBY. Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, les sirènes du départ ?En difficulté au poste d'ouvreur suite aux départs de Carbonel et de Belleau, le club varois voudrait se renforcer dans ce domaine, et ce, dès l'été prochain. Si le numéro 10 français ne s'est pas encore exprimé sur son avenir, nul doute que d'autres clubs du championnat voudront s'attirer les faveurs de Jalibert, qui reste l'un des joueurs les plus talentueux du Top 14...

RUGBY. Top 14. Pourquoi l'Etat pourrait verser 4 millions à Toulon ?