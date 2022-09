RUGBY. Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, les sirènes du départ ?

Pourtant sous contrat jusqu’en 2025 avec l’UBB, Matthieu Jalibert pourrait ne pas faire de vieux os en terre girondine. Le Racing 92 semble à l’affût.

Présent sur la scène hexagonale depuis 2017, Matthieu Jalibert est l’une des figures phares du Top 14 et de l’équipe de France. Pourtant, l’ouvreur de l’UBB n’a que 23 ans et il pourrait envisager l’avenir sous de nouvelles couleurs dans les prochains mois. En effet, selon Rugbyrama, le Racing 92 surveillerait de près la situation du natif des Yvelines. La donne est simple, avec Finn Russell en fin de contrat, le club de Jacky Lorenzetti est à la recherche d’un ouvreur qui apporterait une magie constante à son groupe. Comme évoqué jeudi 15 septembre, les Ciel et Blanc auraient entamé des discussions avec Beauden Barrett. Un dossier forcément délicat au vu du prestige du demi d’ouverture des Blacks (108 sélections) et la concurrence s’annonce donc rude pour attirer ce dernier en région parisienne. En cas d’échec de la piste menant au meilleur joueur du monde 2016 et 2017, le club se concentrerait donc sur le jeune talent de l’UBB.

Un contrat qui court jusqu’en 2025 avec l’UBB

Jalibert et le Racing 92, l’histoire n’est pas vieille, l’année dernière déjà l'international tricolore (17 sélections) était sur les tablettes des Franciliens avant de prolonger avec Bordeaux jusqu’en 2025. Une prolongation qui ne semble pas inquiéter les Racingmen. Comme pour Cameron Woki, recruté à l’intersaison, il suffira au Racing 92 de racheter les années de contrat restantes de Jalibert qui rejoindrait alors son grand ami. Les deux se retrouveront d’ailleurs le 15 octobre prochain lors de la confrontation entre l’UBB et le Racing 92 à Chaban-Delmas, un match qui risque d’être scruté par plus d’un. Mais pour l’instant rien n’est fait et le maître à jouer bordelais va devoir se focaliser sur sa saison. En effet, Jalibert n’a pas pesé sur les deux premiers matchs de son équipe qui se sont soldés par deux défaites pour l’UBB et le joueur ne semble pas au mieux en Gironde. Un début de saison délicat qui pourrait raviver les tensions de la fin de saison dernière… Pour balayer ses doutes et ceux de son équipe, Matthieu Jalibert devra faire des étincelles samedi (15h) lors de la réception de Castres. Un match déjà décisif pour les Girondins.