TRANSFERT. RUGBY. Beauden Barrett dans le viseur d'un cador du Top 14 pour 2023

Huit ans après Dan Carter, le Racing 92 pourrait bien refaire le coup en attirant dans ses filets Beauden Barrett après la coupe du monde en France.

D’après certains, l’histoire est un perpétuel recommencement, et Jacky Lorenzetti ne vous dira pas le contraire. En effet, selon les informations de nos confrères de RMC, le Racing 92 aurait coché un nom en vue de son recrutement pour l’année prochaine, et ce dernier est plutôt clinquant. Les Franciliens auraient jeté leur dévolu sur Beauden Barrett et des discussions existeraient entre les deux camps dans l’optique d’une arrivée post-coupe du monde de l’ouvreur néo-zélandais aux 108 sélections.

Barrett in, Russell out ?

Le joueur aurait alors 32 ans seulement et encore de belles années devant lui. Vu les qualités du bonhomme, nul ne doute qu’il pourrait bien faire la pluie et le beau temps sur les pelouses de l’Hexagone. Avec la signature de Barrett, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, le Racing 92 s’offrirait enfin ce “game-winner” qu’il recherche tant pour retrouver la saveur d’un titre qui lui échappe depuis 2016. Une arrivée qui serait aussi sûrement synonyme du départ de Finn Russell. Présent au club depuis 2018, le fantasque écossais est en fin de contrat à l’issue de la saison. Malgré plusieurs coups de génie, Russell n’a jamais réellement convaincu avec les Ciel et Blanc. Le natif de Bridge of Allan étant trop souvent branché sur courant alternatif. Si l’aspect financier ne semble pas être un problème pour le Racing 92, le club va devoir batailler pour obtenir la signature d’un des joueurs les plus élégants de ces dernières années. En effet, l’agent de Beauden Barrett risque de voir son téléphone chauffer dans les prochaines semaines. La France, l’Angleterre et le Japon où le joueur a déjà évolué de 2018 à 2020 semblent les trois championnats en capacité d’attirer le polyvalent demi d’ouverture des Blacks.

Un marché post-coupe du monde alléchant

Huit ans après l’arrivée de Dan Carter, qui avait posé ses valises auréolé d’un titre de champion du monde, le board du Racing 92 souhaite refaire le coup, cette fois avec Beauden Barrett, afin de retrouver les sommets comme en 2016. Le travail reste encore conséquent, mais Jacky Lorenzetti et son équipe n’ont pas perdu une minute pour s’attaquer au gros poisson du prochain marché des transferts. Un marché qui devrait être florissant d'internationaux néo-zélandais, australiens, mais aussi sud-africains… VIDEO. Too fast, Too Furious, Beauden Barrett a déchiré la défense des Highlanders en Super Rugby