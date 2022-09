RUGBY. Top 14. Pourquoi l'Etat pourrait verser 4 millions à Toulon ?

C’est Noël avant l’heure sur la Rade, le RCT va toucher une somme avoisinant 4 millions d’euros. Une décision rendue par le tribunal administratif de Toulon.

La sentence vient de tomber et elle est presque irrévocable. La Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) va devoir verser 3,8 millions d’euros au Rugby Club Toulonnais. Ce mercredi, le club de Bernard Lemaître, présent à l’audience, vient d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif de Toulon. Pour comprendre le fin mot de l’affaire, retour en 2021. À l'époque, le gouvernement français vient de mettre en place un plan de soutien pour les entreprises affectées par les mesures de restrictions découlant de l’épidémie de Covid-19 (jauge, confinement…). Le RCT avait alors sollicité l’administration afin de bénéficier de ce plan de relance et d’obtenir une aide économique. Une demande refusée par la Direction Générale des Finances Publiques.

Des calculs en Rade du côté du RCT

En effet, le dossier constitué par le RCT présentait des erreurs de calcul au niveau de l’excédent brut d’exploitation (EBE), ce qui correspond en langage normal aux revenus permettant de couvrir les coûts fixes (salaires, impôts…) d’une entreprise. Des calculs en rade donc qui n’ont pas permis aux Toulonnais de bénéficier de cette aide économique. Pourtant, le RCT en aurait bien eu besoin, car il présentait alors à ce moment-là un excédent brut d’exploitation négatif à hauteur de 5,4 millions d’euros, d’après les informations de Var- Matin. Le tribunal administratif de Toulon a tranché, et l’État va devoir verser 70% de l’EBE négatif, soit 3,8 millions d’euros, au club varois dans un délai de trente jours. TOP 14. Waisea, Villière, Kolbe… Les facteurs X du RCT sur le carreauLe juge Philippe Harang, vice-président du tribunal administratif, a déclaré dans son ordonnance qu’il y avait : “un doute sérieux quant à la légalité des décisions refusant l’aide sollicitée”. De plus, il a ajouté que le rejet du dossier toulonnais était “susceptible de mettre en péril la pérennité du club”. Pour le moment, la décision penche donc en faveur du RCT, mais elle demeure provisoire et un jugement sur le fond interviendra plus tard. C’est donc une nouvelle qui fait du bien aux finances toulonnaises. Côté sportif, le RCT retrouve Mayol dimanche soir (21h05) avec la réception de Clermont et d’un certain Anthony Belleau… Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Toulon/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?