Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Toulon/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le temps passe vite ! On joue déjà la troisième journée de Top 14. Pour l'heure, c'est Toulouse qui domine le championnat devant la Rochelle. Seuls ces deux clubs sont encore invaincus. Les Maritimes pourraient le rester à condition de faire un match sérieux contre Perpignan, qui a vraiment besoin de points après avoir été battus par Brive à domicile. De son côté, le Stade va à Pau avec l'ambition de ne pas connaître son premier revers. Mola devrait aligner une grosse équipe une fois de plus. En Pro D2, le leader Rouen voudra faire un coup à Grenoble pour enchaîner sur une quatrième victoire de rang. Notez qu'on jouera aussi la cinquième journée du Rugby Championship avec un Australie vs Nouvelle-Zélande qui promet.

Pro D2 - 4e journée :

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

Top 14 - 3e journée :

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre