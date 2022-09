TOP 14. Incisif, Brice Dulin a (encore) impressionné avec la Rochelle à un an de France 2023

Lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Rochelais et Lyon, Brice Dulin a montré une fois de plus toute l'étendue de son talent. De bon augure, à un an de la Coupe du Monde.

Si lorsque l'on parle des arrières tricolores, le débat se concentre souvent entre les Toulousains Jaminet et Ramos, il ne faut pas mettre de côté Brice Dulin, 32 ans, qui a une nouvelle fois montré qu'il va falloir compter sur lui. Car oui, lors de la rencontre de Top 14 opposant le LOU au Stade Rochelais, le natif d'Agen a tout simplement été l'un des meilleurs sur le pré, avec Yoan Tanga ou encore Jonathan Danty. Dans tous les bons coups, Dulin a tout d'abord prouvé qu'il était toujours l'un des meilleurs arrières du championnat sous les ballons hauts, si ce n'est le meilleur. Une aisance dans les airs qui lui a souvent permis de se sortir de situations délicates, tout en rassurant son équipe. Mais au-delà de cela, l'ancien joueur du Racing 92 a également été excellent dans son jeu au pied, trouvant souvent les espaces libres. Également utilisé pour trouver des pénaltouches, son pied gauche a été très précieux au Stade Rochelais. Mais ce qui a surtout frappé les téléspectateurs samedi, c'est bien ses nombreuses courses tranchantes qui ont mis à mal la défense lyonnaise. La plus marquante restant celle effectuée à la 47ème minute de jeu. En effet, et alors que les coéquipiers de Couilloud pilonnaient l'en-but rochelais, l'arbitre du jour accorda une pénalité au champion d'Europe en titre. Mais voilà, tandis que les locaux se replaçaient en attendant que Dulin dégage, celui-ci décida de jouer rapidement en voyant le positionnement de la défense adverse. Un choix (très) osé mais payant, puisque l'arrière remonta la moitié du terrain ballon en main, avant que les Lyonnais ne se fassent de nouveau pénaliser.

Toujours juste dans ses choix, il fut le joueur maritime parcourant le plus de mètres balle en main (environ 130 mètres). Une statistique loin d'être anodine, et qui démontre tous les problèmes causés par Dulin samedi après-midi. Sans parler de sa prestation défensive, qui fut très propre. En bref, c'est un excellent match qu'a réalisé ce week-end l'arrière de La Rochelle. Une prestation solide, qui recentre le débat concernant la concurrence au poste de numéro 15 chez les Bleus. Car si Melvyn Jaminet et Thomas Ramos semblent avoir une longueur d'avance au vu des derniers choix de Fabien Galthié, il ne faut pas oublier le joueur aux 36 sélections. Une expérience qui pourrait compter dans le choix du staff tricolore, d'autant que les deux autres joueurs précédemment cités ne cumulent à eux deux que 29 sélections. De plus, seul Thomas Ramos a déjà vécu une Coupe du Monde : c'était en 2019 au Japon, où le Toulousain avait pris part à deux rencontres, dont une en tant que titulaire (face aux USA). Une chose est sûre : si Dulin continue sur cette lancée, il sera dur pour Fabien Galthié de se priver d'un joueur d'une telle qualité. Néanmoins, le fait que celui-ci ne bute pas est un réel désavantage, d'autant que Jaminet et Ramos sont excellents dans ce domaine...

