Equipe de FRANCE. Brice Dulin : ''Ce Grand Chelem donne encore plus envie de se bouger pour revenir''

Pour nous, l'arrière tricolore Brice Dulin évoque la dynamique de La Rochelle, l'équipe de France et sa situation pendant ce Tournoi...

Brice, quel sentiment prédomine à l'issue de la victoire face à La Rochelle (19 à 0) le week-end dernier ?

Un bon sentiment ! On a collectivement fait une bonne partie, avec une défense très bonne tout au long de la rencontre, en témoigne le fait qu'on ne prenne pas de point. On s'est construit la victoire et c'est important à ce moment de la saison d'être capable de sortir ce type de performances.

Vous parlez de votre défense : il est vrai qu'encaisser 0 point face à un Racing aussi entreprenant et souvent menaçant, ce doit être un vrai point de satisfaction...

C'est la défense qui nous permet de gagner ce samedi. On a parfois des temps faibles, on le sait, mais on sait aussi que si on assure sur notre rideau défensif, l'adversaire va s'épuiser et il y aura des opportunités à jouer. C'est ce qui s'est passé face au Racing, où on a su exploiter les brèches en seconde période, après avoir longtemps défendu.

Justement, l'essai de 100 mètres amorcé par la percée de Raymond Rhule à la 77ᵉ minute est un peu le symbole de tout ça, non ?

VIDÉO. Dynamité par Rhule, l'incroyable essai rochelais de 100m conclu par BerjonExactement ! D'ailleurs je le redis, c'est la défense qui nous permet de gagner ce match. Même si on ne retient que le contre qui est somptueux, ce qui me plaît dans cet essai, c'est que ça vient du fait qu'on défend notre ligne pendant plusieurs temps de jeu dans nos 5 mètres, sans jamais rien lâcher, et qu'on oblige l'adversaire à nous rendre le ballon. Cette réalisation est vraiment un travail de toute l'équipe et puis bien sûr, sur le moment, le stade explose et c'est un gros soulagement.

Un mot sur les internationaux (Alldritt, Danty, Atonio), que l'on a senti très en forme pour leur retour ?

Ils nous ont fait beaucoup de bien lors de leur entrée ! Ils reviennent de la sélection avec une confiance débordante et une énergie folle, et tirent tout le groupe vers le haut. On sent clairement qu'ils surfent sur l'euphorie du Tournoi et c'est un renfort très important à ce moment de la saison.

Et vous, comment vous positionnez-vous par rapport à ce Grand Chelem que vous avez finalement vécu en tant que spectateur ?

C'est un sentiment un peu particulier car on est toujours heureux rejoindre les Bleus et que cette victoire finale est une validation de ce qui se fait depuis 3 saisons, mais il y a forcément un petit pincement au coeur de ne pas jouer. Maintenant, je ne suis pas le seul et je pense aussi aux autres garçons qui ont commencé l'aventure en 2020 et qui nous ont permis de faire ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ça donne encore plus envie de se bouger pour l'avenir, pour revenir dans le groupe des 23.

À 31 ans, vous semblez avoir une certaine philosophie, désormais...

Je pense qu'il faut savoir prendre du recul, savoir qu'on pourra toujours revenir, ne pas penser qu'à soi et garder en tête que le but ultime reste que l'effectif rayonne. Je ne dis que c'était facile à vivre de ne pas jouer, bien au contraire, mais il faut avoir ce recul de se dire que les seules choses qu'on peut contrôler sont dans le futur, et qu'il ne faut donc rien lâcher afin d'espérer pouvoir revenir un jour.

À ce sujet, le staff des Bleus a-t-il eu un mot particulier pour les joueurs dans votre cas, habitués à jouer il y a encore peu et qui n'ont pas joué la moindre minute dans ce Tournoi ?

En quelque sorte oui, puisqu'il y a de toute façon un échange et un discours permanent entre le staff et les joueurs. Il y a de la comm', ils font leurs choix et nous on est là pour se maintenir au niveau. Après on le sait, tout va vite mais quoi qu'il en soit, on s'entend tous super bien et il n'y pas de mauvaise concurrence... Par le passé, ce n'était peut-être pas toujours le cas mais maintenant, le groupe vit extrêmement bien. On est mis dans des conditions parfaites pour jouer donc c'est à nous d'être professionnels et reconnaissants aussi vis-à-vis de ça et de s'entraîner dur, avec sérieux.

Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison et la prochaine ?

Ça peut paraître bateau, mais de continuer de prendre du plaisir ! Il y a parfois les blessures ou les faits de vie qui t'enlèvent ça, alors il faut savourer tant qu'on le peut. Moi, je préfère être sur le terrain que d'être enfermé, je suis heureux quand je joue et c'est aussi comme ça que l'on peut se montrer sous son meilleur jour...

