RUGBY. Aller-retours entre club et Équipe de France, Brice Dulin réagit

Chaque semaine, un groupe de joueurs quitte Marcoussis pour y revenir aussitôt. L’arrière Rochelais est revenu sur ces déplacements.

Après la victoire face à l’Irlande, le XV de France va bien. Beaucoup s’en réjouissent et peu rechignent à montrer leur joie. Si personne ne se plaint, évidemment, des résultats des Bleus, il est possible de réfléchir sur les moyens mis en place pour y parvenir. Grâce à la convention établie entre la FFR, la LNR et les clubs professionnels, plus d’une quarantaine de joueurs sont appelés pour chaque duel impliquant la formation frappée du coq. Parmi eux, une petite quinzaine de joueurs, au minimum, reviennent en club après avoir passé la semaine entourée de Fabien Galthié et de son staff. RUGBY. Equipe de France. En concurrence avec Dulin et Jaminet, Bouthier réagit à sa non-sélection

L’arrière rochelais Brice Dulin s’est exprimé sur les navettes effectuées entre la sélection et le championnat. À l’issue de la victoire de La Rochelle face à Clermont ce samedi 19 février, il déclare au micro de Canal+ : “Ce sont les aléas. On est assez triste quand on n'a pas la chance de jouer avec les Bleus le week-end. Après, il faut gérer ces aller-retour.”

Pour relativiser, il compare cette situation à celle des joueurs non-titulaires habituels en Top 14. L’international français commente :“En club, il y a aussi des joueurs qui s’entraînent toute la semaine et ne jouent pas. C’est aussi grâce à ça qu’on est performant, c’est avec eux qu’on bosse la semaine.” Cependant, il prend en compte les spécificités du groupe France et de ses déplacements associés : “Après, en sélection, c’est encore pire. Le groupe est encore plus restreint. C’est frustrant de faire des aller-retours. Il faut essayer de rester au niveau, de s’entraîner à 100%. Après les opportunités arriveront.”

En 2021, l’ancien manager toulonnais Patrice Collazo s'était exprimé auprès de L’Équipe sur ce sentiment. Il confiait :

Il y a ceux qui sont dans l'antichambre, ceux qu'on appelle partenaires d'entraînement, mais qui reviennent frustrés. C'est humain, quand on vous appelle, vous considérez que vous allez jouer. Le positif, c'est qu'il y a, aujourd'hui, chez les Bleus une émulation qu'il n'y avait pas eue depuis longtemps. Avant, les mecs allaient en équipe de France à reculons, maintenant, ils y vont en courant. En revanche, quand ils reviennent, ils ont des niveaux psychologiques disparates : contents, frustrés, fatigués… ”

Dans ce même papier, le quotidien sportif mentionnait également que certains joueurs avaient déclaré anonymement que cette situation était “pesante”. Un sentiment qui était, selon ce joueur, partagé par d’autres coéquipiers. Equipe de France. Brice Dulin : ''Je sais ce que je peux apporter individuellement ou collectivement''