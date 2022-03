VIDÉO. Dynamité par Rhule, l'incroyable essai rochelais de 100m conclu par Berjon

Dans une rencontre au réalisme incertain, Thomas Berjon a délivré Marcel Deflandre à la 78ème minute.

Les Rochelais allaient gagner. À la 78ème minute, il n'y avait pas grand doute. Ce samedi 26 mars, le Stade Rochelais recevait le Racing 92. Si le match n'a pas vraiment été l'explosion de jeu espéré, l'ultime action des Maritimes restera dans les mémoires de bon nombre de supporters. Comme à son habitude, c'est un stade Marcel Deflandre plein à craquer qui a pu profiter de l'incroyable course de Raymond Rhule.

Alors que les Franciliens sont à deux mètres de la ligne d’en but adverse, Sinzelle arrache un précieux ballon grâce à un plaquage agressif. Le ballon récupéré, les jaunes et noirs font jouer leur vista. Sautée de 20 mètres puis passe dans le mouvement pour fixer le défenseur, le boulevard est ouvert pour le trois-quart sud-africain. Avec Brice Dulin au soutien, lui et ses coéquipiers jouent également de leur bonne étoile. Facundo Bosch sort leur prêter main forte et le jeune Thomas Berjon se propose pour aplatir. C’est alors que 100 mètres plus loin et 20 secondes plus tard, l’antre de bord de mer entrait en ébullition. Les coéquipiers de Grégory Alldritt, ovationné à son entrée en jeu, mettent Fanny le Racing 92. Score final : 19 à 0.