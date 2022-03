VIDEO. Super Rugby. Vous avez vu cette relance couillue façon Ntamack d'Ikitau pour un essai de 100m ?

Le centre des Brumbies Len Ikitau a mis le feu à la défense de la Western Force en Super Rugby pour un essai de 100 mètres conclu par Thomas Banks.

Match spectaculaire ce samedi entre la Western Force et les Brumbies avec 77 points inscrits et 11 essais marqués. La victoire est revenue aux visiteurs d'un seul petit points, 39 à 38, et ce, alors qu'ils étaient réduits à 14 avant la demi-heure de jeu. Et si Andy Muirhead s'est offert un triplé, c'est la réalisation de Thomas Banks qui a retenu notre attention. Quelques minutes avant de prendre un carton rouge, il a été à la conclusion d'une action pleine d'envie initiée par Len Ikitau. Le centre était littéralement sous ses perches lorsqu'il a reçu l'ovale. Sur les appuis, et grâce à un excellent raffut, il a pris le dessus sur deux défenseurs et mis les cannes. Il a ensuite eu la lucidité de servir Banks qui a terminé le travail tout en vitesse.