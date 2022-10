XV de France. Comment Antoine Dupont parvient-il à gérer l'énorme pression qui pèse sur lui ?

Interrogé par le Midi Olympique sur la pression liée au capitanat en équipe de France, Antoine Dupont a souhaité mettre en avant le partage du leadership.

En arrivant à la tête du XV de France, Fabien Galthié a révolutionné et dépoussiéré de nombreux points à Marcoussis. Il a par exemple fait appel à un staff étoffé. Il a également pris quelques mesures de sélection, bien aidées par les récentes conventions LNR-FFR. Et enfin, le sélectionneur des Bleus a métamorphosé la perception que l'on pouvait avoir d'un groupe et de ses leaders. Par exemple, Marcoussis a dit adieu aux remplaçants, voici les finisseurs ! Pour le capitanat, ce changement s'est aussi observé. En prenant initialement Charles Ollivon capitaine, l'ancien Columérin confie ce titre à un joueur régulièrement blessé. Pas de soucis, car le capitaine du groupe France n'est pas seul. Cette spécificité dans l'organisation, Antoine Dupont la raconte dans un papier publié le 27 octobre par nos confrères du Midi Olympique.



Vestiaire et XV de France, une hiérarchie partagée

Dans les colonnes du bihebdomadaire, le Toulousain évoque un rôle de capitaine qui se partage. Désormais, la pression n’est plus sur une, mais bien sûr plusieurs paires d’épaules. Il décrit cette situation ainsi, au moment où il est questionné sur son rapport avec l’ancien capitaine du XV de France, le Toulonnais Charles Ollivon :

L’officialisation est tombée aujourd’hui (lundi) et, comme on vient juste de se retrouver, nous n’avons pas encore eu trop le temps d’en discuter. Mais, déjà, lorsque j’avais eu ma première prise de fonction l’an passé, nous avions bien échangé sur ce rôle qu’il avait aussi découvert avec le XV de France. C’est très sain entre nous. Que ce soit avec Charles ou le reste des leaders, Anthony (Jelonch), Greg (Alldritt), Gaël (Fickou), Julien (Marchand), on communique très facilement. Il n’y a aucune animosité.”

En effet, les différents postes de leader avaient été établis et connus publiquement. Ainsi, on sait notamment que Gaël Fickou a le rôle de capitaine de la défense après une annonce officielle du staff. Si cette responsabilité a toujours existé dans une équipe, il n'était pas coutume de l'exposer publiquement et de la souligner à ce point.



Une dynamique de longue date pour Galthié et ses hommes

Ainsi, Antoine Dupont estime que ce partage du poids qui peut se refléter dans la tunique frappée du coq passe énormément par le partage du leadership. Toujours pour le Midol, l’ancien Castrais décrypte ainsi l’éventuelle appréhension autour du capitanat : “Je suis plus en confiance dans ce rôle aujourd’hui que je ne l’étais il y a un an. C’est aussi dû à mon entourage. Je me sens soutenu avec, par exemple, à mes côtés, un Gaël Fickou qui a 70 sélections.” Par ailleurs, le capitaine de l’équipe de France n’hésite pas à annoncer publiquement qu’il n’est pas le seul à la tête du navire. En effet, il confie qu’il est “bien entouré avec les autres leaders qui ont été cités par l’encadrement.”

Pour rappel, ces responsabilités partagées étaient déjà observables à la Coupe du monde 2019 au Japon. À cette époque, Louis Picamoles et Jefferson Poirot s'étaient vus incomber des hautes responsabilités dans le groupe. Durant ce tournoi, ce partage du vestiaire avait été souligné comme une période de tensions dans le groupe partie en Asie. Si Gaël Fickou avait alors confié au Parisien que c'était "hyper important d'avoir des embrouilles" car sinon "l'équipe ne vit pas". Il se pourrait bien que ces dernières aient donné naissance à une nouvelle forme de leadership sous le maillot bleu et dont Antoine Dupont semble profiter.