VIDEO. TOP 14. Le totem d'immunité de Dupont fait enrager les supporters de Clermont

Giorgi Dzmanashvili a été suspendu pour une charge sur Antoine Dupont. Une suspension qui ne passe pas chez les supporters de Clermont.

VIDEO. Top 14. Antoine Dupont percuté au visage, Dzmanashvili méritait-il un rouge ?Cité pour une charge avec le coude sur Antoine Dupont lors du match de Top 14 entre Toulouse et Clermont, Giorgi Dzmanashvili a été suspendu par la commission de discipline. Le pilier a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Percuter ou charger un adversaire avec le coude ou l'avant-bras". Une suspension de six semaines avait initialement été retenu contre le Géorgien. Une sanction correspondant au degré moyen de l'échelle de gravité. Des circonstances atténuantes ont cependant permis au joueur de l'ASM de voir sa suspension réduite de moitié. Il sera donc requalifié à partir du 6 novembre.

Suite à sa citation, la commission disciplinaire de la @LNRofficiel a décidé de suspendre Giorgi Dzmanashvili pour une durée de 3 semaines.

Motif : "Percuter ou charger un adversaire avec le coude ou l'avant-bras". Il sera requalifié le 6 novembre 2022. pic.twitter.com/6trS70otjT — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 19, 2022

Une suspension qui a du mal à passer chez les fans de Clermont. Ils estiment en effet que le demi de mêlée Antoine Dupont aurait commis un geste similaire dès l'entame de la rencontre. Et ce, sans pour autant être cité et suspendu. Il est vrai qu'on peut voir l'avant-bras et la main du Tricolore heurter le Clermontois proche de la tête. A-t-il d'abord touché l'épaule ou la poitrine avant de glisser vers le cou ? Sans ralenti disponible et à vitesse réelle, difficile de se faire un avis clair.

Devait-il lui aussi être cité selon vous ? Les supporters de l'ASM ont leur avis sur la question.

Non, il a un totem d'immunité ! En plus, on touche pas aux Toulousains ! — Stéphane (@GourcerolSteph) October 19, 2022

T’as vu l’action en direct ? C’est un attentat mdr arrête de faire genre — PJ👑 (@RGobain) October 19, 2022

Combien a pris Antoine Dupont pour le même geste? — ⭐️⭐️Brice_Ltd (@BriceLattard) October 19, 2022

Une honte.

C’était une évidence qu’il allait prendre cher.

Pourquoi l’asm n’a pas anticipé en faisant pare feu avec la meme action de Dupont ??

Quel angélisme — JCL31 (@jcladevie) October 19, 2022

Donc Dupont a évidemment écopé de la même sanction pour le même geste. Ah ben non... — JOEL PRAT (@antares6348) October 19, 2022

Et Dupont qui a fait exactement la même faute ??? lui n’a rien .. il n’est même pas cité !! Toutes les équipes ne sont pas arbitrées de la même façon .. n’est ce pas ?? Protéger Toulouse ??? Ils n’ont pas besoin des aides des arbitres pour gagner… — gourcy dany (@GourcyD) October 19, 2022