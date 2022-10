VIDEO. Top 14. Antoine Dupont percuté avec le coude, Dzmanashvili méritait-il un rouge ?

Giorgi Dzmanashvili a été cité pour une action litigieuse lors du match de Top 14 entre Toulouse et Clermont. Il s'agit d'une charge avec le coude sur Antoine Dupont.

Le pilier de Clermont Giorgi Dzmanashvili est attendu devant la commission de discipline de la LNR le 19 octobre. En effet, le Géorgien a été cité après le match entre Toulouse et Clermont pour une action ayant eu lieu à la 50e. Le communiqué ne donne pas plus d'informations. D'autant plus que le joueur de l'ASM n'a pas été pénalisé pendant le match. Mais en regardant les images, on peut penser qu'il s'agit d'une charge ayant lieu après une touche perdue par les locaux. Dzmanashvili s'est saisi d'un cuir avant de se lancer à l'assaut de la défense. Il a notamment trouvé Antoine Dupont sur sa route.



Au moment de percuter le demi de mêlée du XV de France, on peut voir le pilier lever le bras avec le coude en avant puis le Tricolore se tenir le visage en allant au sol. La commission de discipline devra déterminer si le contact a eu lieu directement au visage. En faisant un arrêt sur image, on peut voir le coude de Dzmanashvili au niveau de la gorge de Dupont avant que l'avant-bras ne glisse sur le visage du Toulousain. Le pilier sortira juste après cette action qui a vu le Stade marquer par Ramos. Plus tôt dans la rencontre, le Géorgien avait été pénalisé pour une prise au coup sur Marchand.