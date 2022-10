XV de France. Richie McCaw l'affirme : ''Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde''

Invité sur le plateau du Canal Rugby Club, l'ancien capitaine des Blacks Richie McCaw a évoqué plusieurs sujets. Et notamment Antoine Dupont, non sans louanges.

Si vous êtes un abonné de la chaîne cryptée, vous n’avez pas pu manquer l’invité de marque du Canal Rugby Club, dimanche soir. Le genre de venue qui ne se rate sous aucun prétexte, peu importe que vous ayez des invités à la maison, que votre colocataire veuille regarder le JT ou qu’il y ait du monde sur la route en fin de journée. Richie McCaw de passage à Paris et qui se livre à la télé française qui plus est, ça n’arrive en effet pas tous les 4 matins. Et à l’instar de Dan Carter, lors de sa venue sur ce même plateau au moment de sa signature au Racing 92, tout le panel rugbystique hexagonal avait les yeux rivés sur l’ancien capitaine des All Blacks, aux alentours des 20h.

Face à Isabelle Ithurburu et ses hommes de mains qu'il a affrontés Thierry Dusautoir et Sébastien Chabal, le mythique numéro 7 des hommes en noir a évoqué son passé glorieux, l'équipe de France ou encore Antoine Dupont, puisque il est le centre de toutes les discussions et qu'il jouait quelques minutes en prime time face à La Rochelle. Pour lui, le demi de mêlée du XV de France est sans aucun doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et lorsqu’un garçon qui a remporté 3 fois (record absolu) l’honorifique trophée de World Rugby vous complimente de la sorte, autant dire que la louange vaut 1000 mots.

Ce à quoi le capitaine tricolore, gêné, a répondu, sur les antennes de Canal Plus : "C'est presque embarrassant quand on connait la carrière de Richie McCaw avec les Blacks. On n'a plus besoin de citer tout ce qu'il a accompli en tant que capitaine. Qu'il dise que je suis le meilleur joueur du monde, ça fait plaisir et ça me rend très fier. Mais l'objectif, on sait tous où et quand il est : c'est dans un an et à domicile." Certes. Mais ce n'est pas tous les jours que Richie en personne adoube quelqu'un. Alors savoure l'instant, Toto.