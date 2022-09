RUGBY. Richie McCaw : ''Antoine Dupont peut décider le sort d'un match à lui seul''

Il y a des hommages qui vous marquent plus que d'autres. Dans notre cher et tendre microcosme rugbystique, on sait que la parole des anciens vaut bien souvent de l'or. Ainsi, l'on se souvient de la grande fierté d'Antoine Dupont au moment d'être "adoubé" sur les réseaux sociaux par le All Black Aaron Smith, puis la légende irlandaise Brian O'Driscoll. Cette fois, alors que le Toulousain continue de marcher sur l'eau et d'enchaîner les performances de haute volée, c'est peut-être le GOAT de ce jeu qui lui a adressé ses louanges. Interrogé par Midi Olympique sur le joueur qu'il aimerait bien voir débarquer chez les Crusaders, Richie McCaw s'est tourné vers lui, via ces mots : "J’adorerais voir jouer Antoine Dupont sous le maillot des Crusaders, ce serait plutôt cool (rires). Il fait partie de ces joueurs qui peuvent décider et dicter le sort d’un match à eux seuls. Donc ce serait un plaisir de le voir à Canterbury !"

Remarquez, l'homme aux 148 sélections chez les All Blacks doit certainement savoir que le meilleur joueur du monde 2021 évolue déjà en rouge et noir... Blague à part, le double champion du monde a également souligné la performance des Français face à la Nouvelle-Zélande l'an passé, lors de l'entretien. Il se dit même dit "impressionné par la qualité de cette équipe (...) capable de maintenir un très haut niveau de vitesse dans son jeu." Tout en évoquant toujours le même garçon, au moment de parler de la rencontre : "J’ai regardé France-Nouvelle-Zélande, en novembre dernier… Antoine Dupont a été tellement sensationnel !" L'adoubement par un Sir, une suite logique, finalement...

