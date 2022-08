RUGBY, Carter et McCaw ont voté : un Tricolore parmi les joueurs les plus durs qu'ils ont affronté

Alors qu'ils devaient élire les 5 adversaires les plus "durs" qu'ils ont joué, McCaw et Carter ont voté pour Thierry Dusautoir à la 4ème position. Cocorico.

Imaginez que deux des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport se réunissent pour voter, ensemble. Imaginez en plus que ces garçons ne soient pas de si vieux retraités, qu'ils cumulent 6 titres de meilleur joueur du monde, 260 capes avec les hommes en noir et qu'ils fussent les 2 grands leaders de ce que l'on considère comme la plus grande équipe All Blacks de tous les temps ! L'élection en jette, hein ? Eh bien c'est le jeu auxquels se sont adonnés, ensemble, Richie McCaw et Dan Carter, pour le média Ruck.co.

Et la grande satisfaction, c'est qu'une nouvelle fois un Français est plébiscité. Pas de suspense, Jonny Wilkinson et le démoniaque Schalk Burger font partie de la liste, tandis que le grand leader de ce classement très personnel est George Smith, le 3ème ligne australien aux 111 sélections. "Je n'ai jamais vu un joueur aussi doué sur tous les aspects du jeu", dira même McCaw pour expliquer son choix. Enfin, le Tricolore représenté n'est autre que celui face auquel le légendaire capitaine des Blacks a livré de si grandes batailles : Thierry Dusautoir. Un gars "si fort défensivement et sur le jeu au sol" explique le principal intéressé. Pour Carter, ses "matchs incroyables dans les grands moments" comme "face aux All Blacks lors des Mondiaux 2007 et 2011", font valoir à "Titi" sa 4ème place dans ce classement. Un rang devant l'illustre Jonah Lomu, c'est dire...