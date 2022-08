Même les Anglais s'y mettent : Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde par les Britanniques

Via un vote effectué par 1000 fidèles du média britannique Ruck.co, c'est Antoine Dupont qui a été élu meilleur joueur du monde. C'est ça, faire l'UNANIMITÉ.

L'an passé, la légende Brian O'Driscoll déclarait qu'il n'avait jamais été aussi évident de choisir le titre de meilleur joueur du monde. Dans la foulée, notre cher et tendre Antoine Dupont raflait le précieux sésame, après une année exceptionnelle qui le vit remporter le Top 14, la coupe d'Europe et être élu meilleur joueur de toutes les compétitions qu'il avait disputé. Depuis, Dupont a guidé les Français vers leur premier Grand Chelem depuis 2010 en étant, bien évidemment, élu meilleur joueur du Tournoi à la fin de celui-ci. Vous avez dit dingue ?

Antoine Dupont, 4e personnalité la plus influente du monde du rugby, un Français à la première place

Ce qui l'est encore plus, c'est d'avoir mis la concurrence aussi loin. Par exemple, ce lundi, le résultat d'un vote rassemblant 1000 britanniques était dévoilé. Ils devaient choisir qui était actuellement le meilleur joueur de la planète. Et malgré un chauvinisme si caractéristique, les Anglais (même eux !) ont eux aussi choisi Toto Dupont pour être le lauréat de ce titre honorifique. L'ancien ouvreur écossais Rory Lawson d'étayer, pour Ruck.co : "ce garçon n'a aucune faiblesse. Il n'a aucun défaut sous aucun aspect de son jeu". À noter que le Toulousain est le seul français de ce Top 20...