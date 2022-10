RUGBY. Top 14. Brillant à l'ouverture, Thomas Ramos a-t-il une préférence pour le numéro 10 ?

En l'absence de Romain Ntamack, c'est Thomas Ramos qui assure au poste d'ouvreur au Stade Toulousain. Habituellement à l'arrière, il brille avec le numéro 10 en Top 14.

XV de France. Et si la vraie doublure de Ntamack, c'était l'excellent Thomas Ramos (et pas Jalibert) ?Le Stade Toulousain réalise un excellent début de saison. Les hommes d'Ugo Mola occupent la première place du Top 14. Et si le rugby est un sport collectif, certaines individualités ont brillé dans les rangs du Stade. Antoine Dupont bien évidemment, les recrues Jaminet et Capuozzo mais surtout Thomas Ramos. En l'absence de Romain Ntamack, c'est lui qui a hérité du numéro 10 en alternance avec Edgar Retière pour le match à Montpellier. Samedi contre Clermont, Ramos a été de tous les bons coups. Non seulement face aux perches, mais aussi dans le jeu avec deux essais et une vista qui a permis à ses coéquipiers de briller. Si bien qu'à quelques jours de l'annonce du groupe tricolore par Fabien Galthié pour les tests de novembre, on se demande bien si le Toulousain, auteur de 26 des 46 points de son équipe contre l'ASM, ne va pas passer devant le Bordelais Jalibert. TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Thomas Ramos magique : Toulouse met la fessée à ClermontLes deux hommes sont polyvalents à l'ouverture et à l'arrière, mais Thomas Ramos a plusieurs fois prouvé sa valeur aux deux postes. Il a aussi l'avantage d'évoluer dans une équipe en confiance en ce début de saison. Le staff tricolore ayant fait de son coéquipier Melvyn Jaminet le titulaire à l'arrière, on est en droit de se demander si Ramos ne va pas s'inviter dans la course au poste d'ouvreur pour la Coupe du monde. Interrogé sur sa préférence par France Bleu, le Toulousain semble se satisfaire de n'importe quel numéro du moment qu'il est sur le pré. Un message envoyé à Galthié ?

Comme je le dis souvent, le poste d'ouvreur au poste d'arrière au Stade Toulousain sont quand même assez similaires. Même si au poste d'ouvreur, c'est vrai qu'on touche plus le ballon, on décide plus du jeu que derrière, mais c'est juste pour moi un numéro derrière le dos. En tout cas, sur le terrain, j'essaye de m'exprimer autant, que j'ai le 10 ou le 15 dans le dos.