Vous l'attendiez ? Voici la composition des Bleus face aux Boks, avec des surprises sur le banc

Aucun changement n'est effectué chez les titulaires qui défieront l'Afrique du Sud samedi. Danty sera bien là et seul le banc connaît quelques ajustements.

Vous l'attendiez ? La voici ! Pour ce qui s'annonce très certainement comme le plus gros défi de l'année pour les Bleus, Fabien Galthié et Raphael Ibanez ont livré leur composition. S'il était acquis que l'équipe ayant battu l'Australie samedi dernier serait reconduite dans ses grandes lignes, la grosse interrogation concernait la présence ou non de Jonathan Danty, dont la femme a accouché dans la nuit de mardi à mercredi. Malgré une absence aux entraînements du début de semaine, le Rochelais sera bien présent en numéro 12 pour défier le puissant Damian de Allende. Derrière, Matthis Lebel, qui s'est entraîné depuis lundi avec la chasuble floquée du 11 dans le dos sera donc en tribunes à Marseille, puisque les seuls ajustements concernent le banc.

Alors que les XV titulaires de la semaine dernière conservent leur place, les remplaçants seront eux 6 avants cette fois, pour deux 3/4. En l'occurrence les Bordelais Maxime Lucu et Matthieu Jalibert tenteront d'apporter leurs répères en fin de match, tandis que Sekou Macalou aura à nouveau un rôle hybride, en étant capable de rentrer en 3ème ligne comme à l'aile. Reda Wardi et Bastien Chalureau feront leur première sur le banc. Notez qu'en 2ème ligne, la paire Woki - Flament (2m et 113kg de moyenne), jugée quelque peu légère face à l'Australie, sera reconduite pour défier le duo Etzebeth et Mostert (2m01 et 117kg de moyenne). En étant bien évidemment un tantinet déçu que le duel des montagnes Willemse et De Jager ne puisse avoir lieu...